Neu Pudagla

Auf der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Sie kauern vor der riesigen Kiefer und wühlen im Boden. Stück für Stück lassen sie Streu, Humus und Mineralboden durch die Finger des dicken Handschuhs gleiten, um nach Insekten zu suchen. Die kleinsten bringen es auf gerade mal fünf, die größten auf 25 Millimeter.

„Fund“ sagt Tim Schäfer und gibt Sylvia Schulz vom Forstamt Neu Pudagla etwas kleines in die Hand. „Das ist ein Tönnchen der Kiefernbuschhornblattwespe. Zahlreiche Insektenarten bilden als letzte Larvenhaut ein die Puppe umhüllendes Tönnchen“, klärt die Forstfrau auf.

Die dicken Handschuhe erschweren die Suche. Quelle: Henrik Nitzsche

Puppensuche im Wald an der B 111 zwischen Bansin und Neu Pudagla – bei knackigen drei Grad minus, leicht gefrorenem Boden und Sonnenschein werden die Knie von Forstamtsmitarbeiter Rudolf Roggow und dem studentischen Praktikanten Tim Schäfer drei Tage lang stark belastet. Im Dienst der Schadensprognose.

Sie suchen die Waldböden nach Puppen und Larven ab. Die Ergebnisse der sogenannten Winterbodensuche werden jährlich an das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde geschickt. „Die Suche erfolgt nach den ersten Frösten in ausgewählten Kiefernwäldern“, sagt Sylvia Schulz. Landesweit gibt es 281 Probeflächen, davon auf Usedom drei. Am ersten Tag waren die Forstleute im Revier Trassenmoor auf Puppensuche, danach im Bereich Stagnieß und ab nächster Woche in Kamminke.

Braune Puppen in braunem Dreck

Bei der Bodensuche gehen die Forstleute nach einem vorgegebenen Schema vor. In einem Bereich nehmen sie zehn kleine Flächen (insgesamt fünf Quadratmeter) unter die Lupe. Mal suchen sie direkt am Baum, mal im Abstand von eineinhalb Metern. „Zwischen den Bäumen sollten es 35 Meter sein“, erklärt Roggow, der seit August 2021 im Forstamt Neu Pudagla ist. In der Forst ist er seit neun Jahren beschäftigt. Braune Puppen in braunem Dreck zu suchen, ist ihm bislang erspart geblieben. „Ich war viele Jahre in der Nossentiner Heide. Da haben das die Lehrlinge gemacht“, so der 25-Jährige.

Was nach „Strafarbeit“ aussieht, hat den Hintergrund, dass viele Puppen den Winter überstehen könnten und dann als Wespen ihre Eier wieder in den Kieferkronen ablegen oder als Raupen die Nadeln fressen. „Wir schauen nach den Schadinsekten und den Gegenspielern, den Guten sozusagen“, ergänzt Roggow.

Forleule und Kiefernspinner sind gefürchtet

Die Guten, das sind Schlupfwespen oder Raupenfliegen. Forleule und Kiefernspinner zählen zu den gefürchteten Kiefernschädlingen, da sie zu Massenvermehrungen neigen und einmaliger Kahlfraß zum flächigen Absterben von Bäumen führen kann. Auch mit dem Kiefernspanner ist nicht zu spaßen.

Um Usedom scheinen die kleinen Krabbler allerdings einen großen Bogen zu machen. In Trassenmoor wurden am ersten Tag zwei Kiefernschwärmer-Puppen gefunden, die zwar zu den Schädlingen zählen, aber nicht zur Massenvermehrung neigen. „Wir hatten seit 1982 keinen erwähnenswerten Fraß an den Kiefern durch Insekten, die bei der Winterbodensuche entdeckt wurden“, sagt Revierförster Axel Schiebe. Auf der Insel ist die Kiefer der häufigste Baum, der etwa 60 Prozent der Bestände ausmacht. „Wir profitieren auf Usedom vom feuchteren Mikroklima durch die Ostsee, das die Böden länger feucht hält und die Schadinsekten hier absterben“, ergänzt Sylvia Schulz.

Sylvia Schulz betrachtet den Fund - eine Kiefernbuschhornblattwespe. Quelle: Henrik Nitzsche

Das Ergebnis von der Suche in Stagnieß ist überschaubar. „Auf der Fläche haben die beiden nur tote Puppen oder Tönnchen gefunden“, sagt Sylvia Schulz und verweist auf die lange Geschichte der Waldbodensuche. Das Verfahren gibt es seit 1937 zuerst in Preußen, zeitweise in ganz Deutschland. Gegenwärtig gehen aber nur Funde, die das Schädlingsauftreten vorhersagen, aus Brandenburg und MV nach Eberswalde.

Bis 20. Januar muss das Forstamt die Ergebnisse melden. Für das Fundmaterial gibt es ein Puppenbuch. Hier werden die Schädlinge und die Gegenspieler, also die Guten, aufgelistet nach Fundort, Größe und Anzahl. Wie im Sport braucht es dann die richtige Strategie, um die Schädlinge in den Griff zu bekommen.

Von Henrik Nitzsche