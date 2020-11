Swinemünde

Leere Straßen, geschlossene Hotels und Restaurants – so sieht das Urlaubsviertel in Swinemünde auf Usedom gegenwärtig aus. Die Promenade, die im Sommer voller Leben war, ist menschenleer. Nur wenige Restaurants sind geöffnet. Doch sie dürfen lediglich Gerichte zum Mitnehmen servieren. Fast alle Verkaufsstände am Grenzmarkt sind geschlossen. Es gibt jedoch Händler, die beschlossen haben, weiterhin ihre Waren zu verkaufen, hauptsächlich Kleidung und Zigaretten. Das Geschäft läuft jedoch eher schlecht.

„Was hätte ich machen sollen? Soll ich zu Hause sitzen? Es gibt praktisch keine Kunden, nur manchmal kommt jemand aus Deutschland. Grenzkontrollen sind sporadisch, daher gibt es einige, die das Risiko eingehen. Es ist allgemein bekannt, dass die Einkäufe bei uns viel billiger sind“, sagt ein Händler vom Grenzmarkt.

Zu den positiven Nachrichten für die Einwohner gehörte die Entscheidung der Regierung, ab dem 27. November Geschäfte in Einkaufszentren wieder zu eröffnen. Die maximale Personenzahl in solchen Einrichtungen beträgt eine Person pro 15 Quadratmeter. Restaurants und Hotels können den Betrieb frühestens ab dem 28. Dezember wieder aufnehmen, sofern die Anzahl der Corona-Fälle abnimmt. In diesem Fall werden erneut drei Zonen eingeführt: grüne, gelbe und rote. In der grünen dürfen Restaurants ohne Einschränkungen geöffnet sein, in der gelben von 6 bis 21 Uhr und in der roten nur zum Mitnehmen und Ausliefern.

Hotels können in den gelben und grünen Zonen ohne Einschränkungen betrieben werden, während Hotels in den roten Zonen nur für Geschäftsreisende, Mediziner und Sportler offen stehen. Nach Angaben der Handelskammer der polnischen Hotellerie haben 38 Prozent der Beschäftigten in der Hotellerie von Anfang des Jahres bis Ende Oktober ihren Arbeitsplatz verloren. Die Branche hoffte, dass sie in den Winterferien, die in Polen normalerweise von Januar bis März dauern, zumindest einige Verluste ausgleichen könnte. Die Regierung beschloss jedoch, dass die Winterferien 2021 vom 4. bis 17. Januar stattfinden werden.

Von Radek Jagielski