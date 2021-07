Zinnowitz

160 Jahre Dienst für Casa Familia, dazu ein Ruhestand und eine bestandene Gesellenprüfung plus zwölf Azubis – das macht unterm Strich einen dankbaren Chef. Mit dieser Formel lässt sich in etwa beschreiben, warum am Dienstag die Weisse Düne mit vielen gut gelaunten und strahlenden Mitarbeitern der Zinnowitzer Familienferienstätte zu einer Fahrt auf dem Achterwasser unterwegs war.

Anlass für diesen besonderen Ausflug waren zuallererst die Jubiläen für langjährige Betriebszugehörigkeit mehrerer Mitarbeiter. So wurden drei 20-jährige, vier 15-jährige und vier zehnjährige Jubiläen gefeiert. Damit waren an diesem Tag insgesamt 160 Jahre Firmenzugehörigkeit vereint. Geschäftsführer Andreas Queisner sagt dazu: „Es macht mich stolz, unter meinen 85 Mitarbeitern so viele langjährige Mitstreiter an meiner Seite zu haben. Dieses Jahr haben wir besonders viele Jubiläen. Als Chef bin ich dafür sehr dankbar, denn diese Kollegen haben großen Anteil am Erfolg unseres Unternehmens.“

Die Ausfahrt mit der „Weissen Düne“ wurde zudem genutzt, um eine geschätzte Kollegin, die 18 Jahre lang zum Team des Casa Familia gehörte, in den Ruhestand zu verabschieden. Ein ganz besonderer Tag war es auch für alle zwölf Auszubildenden, die mit an Bord sein durften. „Uns ist es wichtig, unseren beruflichen Nachwuchs gut auszubilden und zu motivieren. Dazu bildet so eine Minikreuzfahrt den richtigen Rahmen für Spaß und Erfahrungsaustausch”, findet der Chef. Im Herbst vergrößern noch vier weitere Azubis das Zinnowitzer Team.

Bei gutem Essen und Trinken, tollem Wetter und bester Stimmung ließen die Kollegen den Tag auf dem Achterwasser ausklingen.

Von Cornelia Meerkatz