Koserow

Fast zwei Jahre Corona-Pandemie, Lockdowns und erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens haben auch auf der Ferieninsel Usedom ihre Spuren hinterlassen. Tourismus-Unternehmen im weitesten Sinne stellten sich jedoch mit großer Kraftanstrengung den Herausforderungen und tun dies auch aktuell.

Frau Riethdorf, wie fällt aus Ihrer Sicht als Chefin des Tourismusverbandes die Bilanz von nun schon bald zwei Kalenderjahren Pandemie auf Usedom aus?

Die von den Regierungen getroffenen Maßnahmen tun uns als Touristiker schon sehr weh. Es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen muss alles getan werden, dass wir die Corona-Krise endlich überwinden können. Zum anderen haben jedoch vor allem Hoteliers, Gastronomen und Freizeitanbieter im weitesten Sinne durch die Regularien etliche langjährige Mitarbeiter verloren; für viele war das Kurzarbeitergeld zu wenig, andere haben sich nach artfremden, aber krisenfesteren Jobs umgesehen und die Branche gewechselt.

10 bis 15 Prozent der Mitarbeiter sind gegangen

Gibt es zu dieser Entwicklung konkrete Zahlen?

Das dürfte von Unternehmen zu Unternehmen verschieden sein, insgesamt ist die Rede von etwa 10 bis 15 Prozent der Mitarbeiter, die gegangen sind.

Dabei gab es doch 2020 wie 2021 Corona zum Trotz traumhafte Strandsommer …

Klar, die gab es. Aber es ist unmöglich, einen sieben Monate dauernden Lockdown in den wenigen Sommermonaten, und dann von jetzt auf gleich, aufzuholen. Ähnlich ist es jetzt mit den Verlusten durch einschränkende Regelungen. Auflagen wie die 2G-plus-Regelung machen das Reisen kompliziert, der spontane Restaurantbesuch fällt weg.

Ausreichend Testmöglichkeiten über die Feiertage

Wie haben Sie versucht, durch kreative Lösungen gemeinsam möglichst unbeschadet durch die Krise zu gelangen?

Indem wir uns aller zwei Wochen oder noch öfter kurzgeschlossen und zu allen aktuellen Herausforderungen und sich ständig verändernden Verordnungen verständigt haben. Und zwar Tourismusverband Insel Usedom, Hotelverband, die Insel-Verwaltungsämter und der Landkreis. So ist es gelungen, dass private und öffentliche Vertreter sich gegenseitig besser verstanden und im Rahmen des Möglichen auch geholfen haben. Hinzu kamen regionale Runden mit den Leitern der Eigenbetriebe sowie Abstimmungen mit dem Landestourismusverband. Ich fand das Krisenmanagement insgesamt recht gut; es gab stets kurze Wege und echte Partnerschaften. So ist schon jetzt geklärt, dass es auf Usedom auch über Weihnachten und den Jahreswechsel ausreichend Testmöglichkeiten geben wird.

Nun ist seit Wochenmitte der Landkreis dunkelrot (Stufe Rot plus) eingefärbt. Was heißt das für die bevorstehenden Feiertage?

Zunächst einmal, dass vorläufig alle Freizeiteinrichtungen dicht sind und Veranstaltungen, bei denen es zu Menschenansammlungen kommen würde, ausfallen. In Koserow betrifft dies etwa die Weihnachtsfeier der Senioren genauso wie die beliebte Fackelwanderung zu Silvester. Feuerwerke sind eh out.

Sorgenvolles Fest wegen Einschränkungen

Rechnen Sie damit, dass dadurch weniger Gäste auf die Insel kommen?

Das muss man wohl, aber warten wir ab, wie die potenziellen Besucher ticken. Meine Gefühle sind gemischt. Ich möchte jetzt auch kein Politiker sein, der Entscheidungen treffen muss. Andererseits stehen wir aber auch ständig im Wettbewerb zu anderen Regionen in der Nachbarschaft, wo Dinge noch möglich sind, die bei uns nicht gehen. Jedenfalls bleibt für unsere Firmen auf der Insel Weihnachten 2021 ein sorgenvolles Fest. Das betrifft Unternehmer wie Mitarbeiter und den Fortbestand der Einrichtungen.

Bleibt das wunderbar charmante Inselglitzern an der Seebrücke. Könnte noch was hinzukommen?

Das Glitzern ist eine Idee und wird wohl in allen Seebädern umgesetzt von Ingbert Völker und der Firma FX-Deco. Ich finde es toll. In Koserow kommt das sehr gut an, so bleibt wenigstens das Flanieren am Abend ein bisschen festlich und außergewöhnlich. Ob es hier und da noch einen Schlemmerstand dazu geben wird, muss abgewartet werden. Vielleicht gelingt uns noch die eine oder andere kleine Überraschung.

Bleibt für das zu Ende gehende Jahr 2021 die große Freude über die Fertigstellung der modernen Seebrücke …

Ohne jeden Zweifel. Da ist uns etwas Großartiges gelungen. Und ich bin wirklich stolz darauf. Inzwischen ist bis auf das Fehlen einiger kleinerer Orientierungstafeln dazu, was man wo bei guter Sicht entdecken kann, die Ausrüstung der Brücke komplett und die Abrechnung wird gerade erledigt. Wir werden nur 5 % über den geplanten Kosten von 7,2 Millionen Euro liegen, das ist in Ordnung. Leider gab es schon im Oktober sehr ärgerlichen Vandalismus, jede Menge Hansa-Aufkleber und reichlich Edding-Schmierereien. Einfach schlimm ist so etwas. Jetzt schaut eine Security-Firma auch nachts nach dem Rechten.

Strandbar an der Seebrücke Koserow

Folgt im nächsten Frühjahr noch die Strandbar an der Brücke?

Ja, so sieht der Plan des Dresdner Anbieters aus. Dann soll es auch kleine Konzerte geben, zum Sonnenauf- und -untergang. Im Herbst hat es sich übrigens eingebürgert, dass mittwochs um 16 Uhr die Vinetaglocken läuten und die Vineta-Sage, gesprochen von Sven Riemann (Schauspieler von Klassik am Meer), erklingt . Das stößt auf sehr großes Interesse. Und ab nächsten Sommer kann auf der Brücke auch geheiratet werden.

Fehlt nun nur noch die Neugestaltung des Kulturplatzes. Wann könnte das soweit sein?

Ja, der Platz hat ein neues Flair dringend nötig, ist in die Jahre gekommen. Der Zuschlag an den Gewinner der Ausschreibung steht unmittelbar bevor. Mit dem umfänglichen Umbau des Areals ist jedoch erst für 2024 oder 2025 zu rechnen.

Von Steffen Adler