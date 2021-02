Heringsdorf

Dass auf der Insel Usedom nicht nur Autos mit Kennzeichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald unterwegs sind, ist eigentlich jedem klar. Urlauber, Dienstreisende, Reha-Patienten, Insulaner, Tagestouristen, Handwerker und Einheimische mit ihrem ursprünglichen Heimatnummernschild geben sich normalerweise auf den Straßen sprichwörtlich die Klinke in die Hand.

Im Landkreis sind (ohne Greifswald) rund 162 000 Fahrzeuge registriert. Davon haben 4105 Autos ein Nummernschild aus landkreisfremden Regionen. Das entspricht einem Anteil von 2,5 Prozent.

Fahrzeuge waren berechtigt auf der Insel

In der Nacht zu Montag wurden in Heringsdorf, unweit der Kirche, fünf Fahrzeuge mit auswärtigem Kennzeichen angegriffen. Mehrere Reifen wurden zerstochen, bei einem die Luft abgelassen. Die Opfer waren allerdings keine Einheimischen mit fremden Kennzeichen, sondern „richtige“ Auswärtige.

Sie kamen aus den Regionen Darmstadt (Hessen), Bad Doberan, Mecklenburg-Strelitz, Märkischer Kreis (Nordrhein Westfalen) und Cuxhaven (Niedersachsen). Wie sich bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei herausstellte, waren die Fahrzeuge berechtigterweise auf der Insel Usedom, denn die Fahrer sind Reha-Patienten, die hier eine Kur absolvieren.

Der rechte Hinterreifen eines Autos nahe der Heringsdorfer Kirche wurde zerstochen. Quelle: privat

In den vergangenen Wochen wurden durch die Polizei eine Vielzahl von Autofahrern abgewiesen, die ohne triftigen Grund in den Landkreis reisen wollten. Aufgrund der hohen Inzidenz ist der Tagestourismus noch verboten.

Im April 2020 bereits Autoreifen zerstochen

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Obwohl es schwer zu beweisen ist, kann ein Zusammenhang mit dem derzeitigen Lockdown und den strikten Reiseregeln für Auswärtige mit Sicherheit hergestellt werden.

Bereits im vergangenen Jahr wurde ein Auto mit Dortmunder Kennzeichen in Heringsdorf angegriffen. Auch damals wurden die Reifen zerstochen. Die Täter: unbekannt. Auch dieses Mal wird sich womöglich niemand dafür zur Rechenschaft ziehen lassen können.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heißes Thema in den sozialen Netzwerken

Der Schock auf der Insel Usedom ist groß. In den sozialen Netzwerken wird über die Reifen-Attacke heftig diskutiert. Einige Kommentatoren geben den Medien und der Politik die Schuld an solchen Aktion, andere verurteilen diese Tat als dumm. In den Augen einiger Facebook-User hätten Politik und Medien dazu beigetragen, dass Leute zu solchen Taten fähig sind. Fakt ist, dass weder „die Medien“, noch „die Politik“ Leute aufgerufen hat, fremdes Eigentum zu zerstören.

Reha-Patienten bleiben auf dem Schaden sitzen

Den finanziellen Schaden haben nur die betroffenen Autofahrer. Vandalismusschäden können über die Teil- und Vollkaskoversicherung reguliert werden, es bleibt jedoch in den meisten Fällen eine Selbstbeteiligung von 150 bis 300 Euro. Und eine neue Reifendecke ist meist billiger als die Selbstbeteiligung. Heißt: die Reha-Patienten, die sich hier von schweren Krankheiten und Operationen erholen, bleiben auf den Kosten sitzen.

Mehrere Fahrzeuge auf dem öffentlichen Parkplatz wurden angegriffen. Quelle: privat

Touristiker verurteilen den Anschlag

Touristiker, die jeden Tag für das gute Image der Insel werben und Urlauber für die Zeit nach Corona wieder für die Ferieninsel begeistern wollte, verurteilen diese Tat.

Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom findet eigentlich keine Worte für diese Tat. „Sie entsprechen nicht dem Meinungsbild der Insel. Es müssen Corona-Bestimmungen eingehalten werden. Kontrolliert werden diese durch Polizei und Ordnungsämter. Hier haben wir vollstes Vertrauen. Auswärtige Kennzeichen gehören nicht ausschließlich Urlaubern. Dies sollte stets bedacht werden“, sagt sie.

„Ich verurteile Selbstjustiz, Gewalt und Vandalismus“

Für Heringsdorfs Bürgermeisterin ist es wichtig, dass wegen einer einzelnen Person kein allgemeines Bashing gegen die Insel Usedom betrieben wird. „Selbstjustiz, Gewalt und Vandalismus verurteile ich ausdrücklich! Egal von wem gegen wen. Für die Kontrolle der Corona Landesverordnung sind Polizei und Kommunaler Ordnungsdienst zuständig und die bekommen das auch gut ohne zerstochene Reifen hin“, erklärt sie.

Marisken betont, dass ein fremdes Kennzeichen nicht automatisch auf einen Auswärtigen hinweist. „Besuche bei der Kernfamilie sind beispielsweise gestattet, viele Einwohner haben ihre Autos umgemeldet, aber das Kennzeichen behalten und einige Menschen kommen her, um zu arbeiten“, sagt sie.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken verurteilt den Angriff auf Autos mit auswärtigen Kennzeichen. Quelle: Stefan Sauer

„Vandalismus darf hier keinen Platz finden, egal von wem, wann und gegen wen! Aber eines ist auch ganz wichtig: Nur weil es hier diesen unschönen Vorfall gab, weigere ich mich vehement, dass nun plötzlich alle Einwohner pauschal und ungerechtfertigt als unfreundlich und fremdenfeindlich eingeordnet werden. Derzeit wissen wir nicht, wer diese unangebrachte Tat verübt hat, wo diese Person herkommt und was die Hintergründe sind.“

„Form Feindlichkeit gegen eigene Mitbürger“

Auch Michael Steuer, Chef der Usedom Tourismus GmbH, verurteilt die Tat auf Schärfste. „Es handelt sich dabei nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Form von Feindlichkeit gegenüber eigenen Mitbürgern in diesem Land. Ich hoffe, dass die Ordnungsbehörden diese Tat umgehend aufklären. Dieses Verhalten ist in hohem Maße imageschädigend für die Tourismusregion Insel Usedom und gleichzeitig existenzgefährdend gegenüber den eigenen Freunden, Bekannten und Nachbarn, die nahezu alle mittelbar oder unmittelbar im Tourismus beschäftigt sind. Gleichzeitig appelliere ich jedoch auch an die Verantwortung der Medien, diesem beschämenden Verhalten keine Plattform zu bieten.“

Michael Steuer, Leiter der UTG am 24. April 2020 am Strand von Trassenheide auf der Insel Usedom Quelle: Hannes Ewert

Wie René Bergmann, Leiter des Amtes Usedom-Süd, erklärt, können sich Einheimische mit einem landkreisfremden Kennzeichen eine Bescheinigung von ihrem jeweiligen Amt besorgen und diesen A4-Zettel hinter die Windschutzscheibe legen. „Unsere Zettel sind aus einem besonderen Papier und mit einem Siegel versehen“, erklärt Bergmann.

Von Hannes Ewert