Personeller Wechsel an der Vereinsspitze: Die Lieper-Winkelschen Danzlüh werden ab sofort vom Zinnowitzer Peter Wenta (74) geführt. Bei der jüngsten Versammlung der Volkstänzer Ende August erhielt der bisherige Kassenwart das einhellige Vertrauen seiner Mitstreiter. Mit ihm arbeiten Oskar Zielasko und Karin Kempe-Osment ehrenamtlich im Vorstand mit.

Was sie und das gute Dutzend aktiver Volkstänzer eint, ist die geradezu leidenschaftliche Hinwendung zur Trachten- und Volkstanztradition auf der Usedomer Halbinsel. Und aktuell ist es somit auch der Wunsch, „bald wieder öffentlich auftreten und unser Publikum erfreuen zu dürfen“, hebt der gewählte Vorsitzende hervor.

Neuer Elan mit neuem Organisator

Die Neuwahl hatte sich notwendig gemacht, weil sich mit Dr. Hans Warnke (83) der bislang führende Kopf, Organisator und „Vortänzer“ der Danzlüh ganz und gar der Pflege seiner schwer erkrankten Frau Wilma (82), Ehrenmitglied im Verein, widmen möchte. „Ich sehe in Peter eine Persönlichkeit, die dem Verein gemeinsam mit sämtlichen Mitgliedern Kontinuität und neuen Elan geben will und kann“, so Warnke über seinen Nachfolger.

Was vor rund zwei Jahrzehnten als Trachtengruppe in Rankwitz seinen Anfang nahm, entwickelte sich schon bald zum Tanzensemble, das im Laufe der Zeit Liedern mit direktem Regionalbezug wie den „Wolgaster“, die „Matrosenpolka“ und den „Windmüller“ zu neuer Beliebtheit bei Jung und Alt, Einheimischen wie Urlaubern verhalf.

Hoffnung bald wieder auftreten zu dürfen

Die einem im Wolgaster Museum ausgestellten Original nachgenähten Trachten lieferte seinerzeit die Pulowerin Iris Schöne; Strohhut und Schmucktuch inklusive. Und Hans und Wilma Warnke erarbeiteten sich die Choreografien und Schrittfolgen autodidaktisch in ihrer guten Stube, bevor im Saal des „Rankwitzer Hofes“ geprobt und später erfolgreich aufgetreten werden konnte. Ob beim Koserower Heringsfest, den Heringsdorfer Kaisertagen oder landesweit bei attraktiven Tanzfesten: Dei Lieper Winkelschen Danzlüh sorgten für Furore. Und das um so mehr, als Hans Warnke zugleich im pommerschen Platt die Programmfolge launig moderierte.

Nun also schlagen die Tänzer, die sich übrigens jederzeit über weitere Mitstreiter freuen, ein neues Kapitel in ihrer Chronik auf. Peter Wenta: „Trotz Corona hoffen wir, bald wieder auf Veranstaltungen präsent sein zu dürfen. Das Wichtigste für unser Vereinsleben aber ist, dass es allen Aktiven unverändert Spaß macht, die Freizeit gemeinsam zu gestalten.“ Dann ließen sich auch Probleme gut lösen, Partner und Sponsoren finden.

Neuer Leiter wollte eigentlich nur als Techniker dabei sein

Um 2020 nicht ganz und gar einzurosten, wird nach längerer Sommerpause nun mittwochs wieder aller zwei Wochen ab 14 Uhr geübt – und miteinander geklönt. „Das gehört bei uns unbedingt zusammen“, sagt Wenta weiter. Der gelernte Maschinenbauer von der Peene-Werft und langjährige Rohrnetzmeister beim Insel-Wasser- und Abwasserverband ist bereits seit fünf Jahren im Verein aktiv und durch seine Schwester zum Volkstanz gekommen. Zwar wollte er nur zunächst als Techniker „mitmischen“, aber weil gerade Tänzer dringend gebraucht wurden, fand er auch daran schnell Gefallen.

Rund zwei Dutzend Auftritte pro Kalenderjahr bestritten die Tanzleute pro Saison. Und sie hoffen gemeinsam, dass mit der Überwindung der aktuellen Pandemie im Nordosten diese Größenordnung möglichst schon im neuen Jahr wieder erreicht werden kann. Das starke Interesse, Gemeinwesen auch künftig zu leben und die Usedomer zum Engagement zu ermutigen, vereint übrigens alle, die sich im Lieper Winkel (egal, ob im Klöneck, Museum oder Tanzverein) in ihrer Freizeit einbringen.

Das ist nicht nur Heimatkunde im besten Wortsinne, sondern macht zugleich eine besondere Gastgebermentalität aus, die Touristen in zunehmendem Maße anlockt und begeistert.

Von Steffen Adler