Usedom: Trassenheider spenden Urlaub für Flutopfer-Familie

Trassenheide

Erschüttert von der Nachricht der verheerenden Überflutung des Ahrtals im Juli 2021 entschloss sich der damalige Trassenheider Gemeindevertreter Michael Dumke und auch der Kurverwaltung den Vorschlag zu unterbreiten, Flut-Hilfe für das Ahrtal in finanzieller Form mit 2000 Euro zu leisten. Die Gemeindevertreter begrüßten den Vorschlag und stimmten damals zu. Parallel zögerte die „PS – Vermietung & Service“, Inh. Familie Schlatter, mit ihren Strandkojen in Trassenheide nicht lange und spendeten einer betroffenen Familie sieben Urlaubstage. Die Einlösung der Auszeit wurde jetzt vorgenommen.

Familie Tetz-Hönig kommt aus Erftstadt-Bliesheim in Nordrhein-Westfalen und innerhalb kurzer Zeit war das Elternhaus unter Wasser und die Erinnerungen verschwunden. Das Angebot von Familie Schlatter nahmen diese mit ihren Kindern Florian und Fabian dankend an.

Familie freut sich auf das Osterfeuer

„Wir wollten direkt helfen und nicht an Organisationen spenden, daher entschieden wir uns für eine Sachspende mit Erholungswert“ führt Peter Schlatter aus. Familie Tetz-Hönig war zuvor noch nie auf Usedom, aber es stand bereits auf der „to do“ Liste. „Besonders freuen wir uns neben dem Strand auch auf das Osterfeuer, so etwas gibt in unserer Heimat nicht“ berichtet Frau Tetz-Hönig.

Urlaub soll Familie auf andere Gedanken bringen

Der derzeit amtierende Bürgermeister Michael Dumke begrüßte Familie Tetz-Hönig in Trassenheide und freute sich eine Überraschung machen zu können. Die Gemeinde steuerte noch einen Gutschein für ein Abendessen in Höhe von 100 Euro bei und eine kleine Überraschungen für die Kinder. „Unseren Beitrag zu leisten und Solidarität zu zeigen ist unser Ziel. Die Gedanken an die schlimmste Naturkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten bleiben zwar, aber mit Sicherheit können wir Familie Tetz-Hönig für die Urlaubstage auf andere Gedanken bringen“ erläutert Michael Dumke.

Von OZ