Usedom: Traumhaftes Wolkenspiel über den Kaiserbädern

Ahlbeck

Ein traumhafter Tag in den Kaiserbädern: Die Wolkendecke hielt sich hartnäckig weit weg von der Sonne, so dass Klärchen den ganzen Tag mit voller Kraft scheinen konnte. Nur der Wind war schuld, dass es am Ende doch noch nicht frühlingshaft warm wurde. Wer gegenwärtig am Strand spazieren geht, hat viel Platz und Ruhe.

Vereinzelt trifft man auf Sonnenhungrige, die am Wasser entlang spazieren oder sich ein ruhiges Plätzchen für ein Sonnenbad suchen. Am Montag waren die ersten Strandkorbvermieter zu Gange, um ihre Strandkörbe und Imbiss-Buden für die (hoffentlich noch kommende) Saison zu rüsten.

Von Henrik Nitzsche