Heringsdorf

In Wolgast ist sie bereits im Bau, für Zirchow in Planung, für die Kaiserbäder abgelehnt. Die Rede ist von einer Ortsumgehung. Die wurde jetzt im Zuge der Landesstraße (L 266) beim Straßenbauamt Neustrelitz geprüft. Begründet wird die Absage damit, dass die angespannte Verkehrssituation in den Kaiserbädern nicht vorrangig aus dem Durchgangsverkehr resultiert. Ausschlaggebend für die aktuelle Verkehrssituation sind die innerörtlichen sowie Quell- und Zielverkehre, heißt es aus dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV.

Die Verkehrsbelastung in den Kaiserbädern sei durchaus hoch. „Das heißt für den Zielverkehr, dass die Verkehrsteilnehmer die Kaiserbäder als Start- oder Zielpunkt haben und die Strecke nicht als Transit benutzen. Eine Ortsumgehung würde daher nicht wesentlich zur Verkehrsentlastung beitragen“, sagt Michael Friedrich, Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr MV.

Verkehr aus Swinetunnel aufnehmen

Ende Oktober 2020 hatte die Gemeinde beim Straßenbauamt Neustrelitz den Antrag zur Prüfung gestellt. Gut zwei Jahre vorher gab es dazu bereits einen Ratsbeschluss, den die damalige Fraktion HGV-UWG-AfD eingebracht hatte. „Wir haben damals eine erste Variante vorgeschlagen, die den Verkehr aus dem Swinetunnel aufnehmen sollte“, sagt Gemeindevertreter Jörg Erdmann. Die lautete so: „Die Umgehungsstraße verläuft vom neu gebauten Verkehrskreisel in Bansin mit Unterführung der UBB über den Kanal, die Gothener Wiesen bis nach Korswandt.“

Erdmanns Vorwurf, nur eine Variante geprüft zu haben, weist das Land zurück. „Unabhängig davon wurden Varianten einer Ortsumgehung geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass die örtliche Bebauung und die angrenzenden Naturräume, wie beispielsweise der Gothensee und die ufernahen Bereiche, den Bau einer Ortsumgehung deutlich erschweren.“

In der Heringsdorfer Verwaltung ist das Thema Ortsumgehung nach der Ablehnung aus dem Wirtschaftsministerium vom Tisch. „Wir haben nun mal eine Landesstraße, die durch die Gemeinde führt und die stark frequentiert ist. Daran ändert auch keine Ortsumfahrung, da die meisten zu den Hotels, Sehenswürdigkeiten und Gaststätten wollen. Der innerörtliche Verkehr bleibt unser großes Problem“, sagt Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig.

Drei Kreisel für die Kaiserbäder

Stattdessen sollte die L 266 weiter ertüchtigt werden, beispielsweise mit Kreisverkehren, so Hartwig. Gegenwärtig wird in Ahlbeck am Rewe-Markt ein Kreisverkehr gebaut, am Knotenpunkt Neuhof Aldi/Edeka ist ein weiterer geplant. Auch am Heringsdorfer Bahnhof sind Maßnahmen geplant, um die Verkehrssituation zu verbessern. In Bansin soll in Höhe der sogenannten Zirkuswiese nahe der Tankstelle ein Kreisel (verbunden mit dem Rückbau des Bahnübergangs) entstehen.

„Der Fokus liegt auf der Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit der bestehenden Strecke, einschließlich der Ortsdurchfahrten und Knotenpunkte“, sagt Friedrich. Im Vergleich zu den Kaiserbädern konnte für die Ortsumfahrung Zirchow unter Berücksichtigung der Swinequerung auf polnischer Seite nachgewiesen werden, dass eine Ortsumgehung ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis haben wird. „Der monetisierte Nutzen dieser Maßnahme ist größer als die Investitionskosten, was für eine Ortsumfahrung Heringsdorf nicht zutreffen würde.“ Laut Wirtschaftsministerium lägen die bei rund 35 Millionen Euro.

Marisken: Absage entbindet nicht von Lösungssuche

Die Ablehnung einer Ortsumfahrung entbindet das Land allerdings nicht, für die stark frequentierte Ortsdurchfahrt der Gemeinde Lösungen zu finden, meint Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). „Mit der Eröffnung des Swinetunnels wird der Durchgangsverkehr bei uns noch zunehmen.“ Vom Landesamt wird das so nicht gesehen. Dort wird auf das „Verkehrsgutachten zu den Auswirkungen einer festen Swinequerung“ von 2017 verwiesen. Die Verkehrserhöhungen werden da als „moderat“ ausgewiesen.

Seit Jahren suchen die Entscheidungsträger auf der Insel Usedom nach Wegen, dem Dauerstau vor allem in den Sommermonaten zu entkommen. Es gab Verkehrskonzepte und Ideen, wie beispielsweise von Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, enge Knotenpunkte auf der Insel-Hauptstraße B 111 mit Tunneln zu entzerren.

Von Tunneln ist beim Landesamt zwar keine Rede, allerdings von Maßnahmen, die den Ausbau von Kreuzungen betreffen. „Aktuell planen wir die Kreuzungen Krummin, Bannemin, Koserow, Neppermin und Mellenthin sowie die Ortsdurchfahrt Zinnowitz einschließlich der Kreuzung Strandstraße“, so der Sprecher.

Von Henrik Nitzsche