Zirchow

Der schwer verletzte Pilot, der am Sonntag in der Unglücksmaschine saß, die bei Garz auf der Insel Usedom abgestürzt war, konnte jetzt von der Polizei vernommen werden. Wie Claudia Tupeit, Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, auf Nachfrage informiert, war der 59-Jährige an dem Tag nur Mitflieger. „Er saß in der einmotorigen Maschine hinten. Er hat ausgesagt, dass der vor ihm sitzende Pilot eigenständig alle Flugaufgaben übernommen hatte. Sie sind seit vielen Jahren schon miteinander geflogen“, so die Sprecherin. In der Maschine sitzen die Piloten hintereinander.

Lila-Bäcker-Gründer kam bei Absturz ums Leben

Bei dem tragischen Absturz kam Volker Schülke ums Leben. Er hatte sowohl die Bäckereikette Lila Bäcker als auch die Erlebniswelt „Hangar 10“ in Garz gegründet. Schülke war am Sonntagvormittag mit der Oldtimer-Maschine vom Typ Pilatus P 2 kurz nach dem Start aus etwa 40 Metern Höhe abgestürzt. Der zweite Pilot an Bord, ein ­59-jähriger Mann, überlebte schwer verletzt. Ursache für das Unglück könnte ein technischer Defekt gewesen sein. Die Maschine, die 1950 in der Schweiz gebaut wurde, gehörte zur historischen Sammlung im „Hangar 10“.

Anzeige

Polizeisprecher: Es war ein Übungsflug

Laut Tupeit hat es sich um einen Übungsflug gehandelt. Der Überlebende sei ein Mitarbeiter von „Hangar 10“. Er habe inzwischen die Intensivstation der Klinik verlassen. „Er ist auf dem Weg der Besserung“, so Claudia Tupeit. Polizei und Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung ermitteln weiter.

Von Henrik Nitzsche