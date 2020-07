Usedom: Unbekannte stehlen zehn Kilogramm schweren Anker vom Boot

Usedom

In der Stadt Usedom wurde in der neuen Marina am Hafen ein Anker von einem Boot gestohlen. Wie die Polizei in Anklam am Donnerstag mitteilt, soll sich der Diebstahl in der Nacht zu Donnerstag abgespielt haben. „Die Täter durchtrennten das Seil und nahmen den zehn Kilogramm schweren Anker mit“, so ein Polizeisprecher. Der Schaden wird mit 259 Euro angegeben.

Von Hannes Ewert