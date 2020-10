Heringsdorf

Weil ein 81-Jähriger in der Neuhofer Straße in Heringsdorf auf Usedom ein Stoppschild missachtet hat, ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Der Mann fuhr in den Wagen eines 62-Jährigen. Dieser wurde bei der Kollision leicht verletzt. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von etwa 10 000 Euro.

Von OZ