Usedom: Unternehmer fordern Verkehrsbeauftragten des Landes für die Insel

Wolgast

Unternehmer von der Insel Usedom und aus der Region Wolgast/ Greifswald trafen sich zu Wochenbeginn mit Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU). Hauptgesprächsthema war die Verkehrssituation auf der Insel Usedom mit Dauerstau und jeder Menge riesiger Baustellen, die nicht nur Schulbusfahrer ob der gigantischen Verspätungen von bis zu 100 Minuten verzweifeln lassen, sondern auch Firmen. Gerold Jürgens erinnerte daran, dass Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) im vergangenen Jahr beim Unternehmerball versprochen hat, einen Beauftragten der Landesregierung zu benennen, der zusammen mit Vertretern der Politik, der Kommunen und der Wirtschaft auf Usedom mögliche Lösungen gegen das Verkehrschaos auf Usedom bespricht und entwickelt.

„Doch inzwischen ist fast ein Jahr ins Land gegangen und nichts ist passiert. Stattdessen wird auf der polnischen Seite der Insel Usedom eine neue vierspurige Schnellstraße von Swinemünde nach Stettin gebaut und der Bau des Swinetunnels zielstrebig vorangetrieben. Daher fordern wir jetzt von der Ministerpräsidentin, dass sie endlich ihr Versprechen einlöst und handelt. Usedom erstickt sonst in den Blechlawinen.“

Anzeige

Unternehmer auf der Seite von Nordstream 2

Intensiv diskutiert wurde auch zum Weiterbau von Nord Stream 2. Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, sagte: „Wir haben unter den Unternehmern des heutigen Treffens eine Umfrage gemacht. Dabei spricht sich nicht eine Firma gegen Nord Stream 2 aus. Alle wollen, dass die Gaspipeline fertiggebaut wird. Die Berliner Politik muss die Interessen der deutschen Wirtschaft und ebenso die Interessen der Wirtschaft in Vorpommern vertreten. Nur Urlaub machen in Vorpommern reicht nicht! Wir dürfen hier nicht schon wieder hinten runterfallen.“

Weitere OZ+ Artikel

Der Verbandspräsident sprach von hunderten Arbeitsplätzen, die in der Region mit Nord Stream 2 verknüpft sind, die nicht politischem Kalkül geopfert werden dürften. „Natürlich fordern wir die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse um den Oppositionsführer Nawalny. Aber ihn und Nord Stream 2 in einen Topf zu schmeißen, bedeutet, Äpfeln und Birnen zu vergleichen“, so Jürgens. Die hiesige Wirtschaft erwarte daher von Berlin eine klare Positionierung für die Fertigstellung von Nord Stream 2.

Von Cornelia Meerkatz