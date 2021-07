Usedom: Unternehmer fordern Verkehrskonzept für Anbindung des Swinetunnels 

Wolgast

Was wird auf Usedoms Straßen los sein, wenn der Swinetunnel auf der polnischen Seite der Insel fertig ist? Wird es ein Verkehrskonzept für Usedom geben und wer kontrolliert die Einhaltung der Tonnagevorgaben? Diese und zahlreiche weitere Fragen stellten Unternehmer der Region während der traditionellen Wirtschaftsgespräche des Unternehmerverbandes Vorpommern bei einer Fahrt mit der „Weissen Düne“ auf dem Usedomer Achterwasser diesmal mit dem Minister für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung, Christian Pegel und dem Parlamentarischen Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (beide SPD).

Große Beunruhigung herrscht vor allem in der Usedomer Unternehmerschaft angesichts der absehbar schnellen Fertigstellung des Swinetunnels. „Wir fordern von der Politik einen Managementplan für die künftige Regulierung des mit der Fertigstellung des Tunnels einsetzenden erhöhten Verkehrsaufkommens auf der Insel“, sagte Henning Bligenthal vom Vorstand des Unternehmerverbandes. Verkehrsminister Christian Pegel verwies auf das vor vier Jahren zusammen mit der EU in Auftrag gegebene Gutachten, das die Begrenzung der Tonnage für Lkw vorsieht.

Ausbau der Autobahnzufahrt und neue Kreisverkehre

Außerdem gab er sich überzeugt, dass der Autoverkehr trotz Tunnel nicht in einem solchen Maße zunehmen werde, dass es zum Kollaps komme – so wie es auch im Gutachten nachzulesen ist. „Autos, die durch den Tunnel über die Grenze kommen, wollen in der Regel weiter als nur auf die deutsche Seite der Insel Usedom. Daher werden sie die Abfahrt über die Zecheriner Brücke nutzen. Dort sehen wir Handlungsbedarf“, so Pegel. So soll die Autobahnzufahrt in Anklam ausgebaut werden.

Und auf Usedom sollen zwischen der Stadt Usedom und der Grenze zwei Verkehrsknotenpunkte zu Kreisverkehren ausgebaut werden, erläuterte der Verkehrsminister, der auch noch auf die geplante Ortsumgehung von Zirchow verwies. Staatssekretär Dahlemann sah zudem auch positive Aspekte des neuen Swinetunnels. „Wer gen Osten reisen möchte, kommt dann dank des Tunnels deutlich schneller voran“, betonte er.

Mobilfunk weiterhin verbesserungswürdig

Rede und Antwort zu geplanten Projekten standen auch die beiden Vorstände der Stiftung für Klima- und Umweltschutz Mecklenburg-Vorpommern (Nordstream II-Stiftung) Katja Enderlein und Werner Kuhn. So wurde diskutiert, wie nachhaltige Klimaschutzprojekte unter wirtschaftsorientierten Formaten mit der Stiftung so umgesetzt werden können, dass die vorhandenen Mittel strukturiert in die Region Vorpommern fließen.

Die Unternehmer drängten weiterhin – nach dem kürzlich abgeschlossenen Notifizierungsverfahren für den weiteren Ausbau der Mobilfunknetze – auf eine flächendeckende Empfangsversorgung für die Region. Es sei zum Verzweifeln, so Henning Bligenthal: Nach wie vor gebe es auf Usedom riesige Bereiche, wo eine Telefonverbindung Glückssache sei.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiterhin forderten die Wirtschaftsvertreter in Vorpommern, zukünftig über die Bundesebene die Rahmenbedingungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes so anzupassen, dass unkompliziert Mitarbeiter aus dem nichteuropäischen Ausland für die Wirtschaft in MV akquiriert werden können

Von Cornelia Meerkatz