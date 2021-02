Heringsdorf

Die gute Nachricht zuerst: Die Telefone an den Hotel-Rezeptionen und Ferienwohnungsvermittlern klingeln noch. Urlauber rufen an und fragen nach einem passenden Quartier. Nun die schlechte Nachricht: keiner weiß am anderen Ende der Leitung, wann es mit dem Tourismus wieder losgeht.

„Die Buchungen für den Sommer kommen so allmählich“, sagt Michael Raffelt vom Hotelverband der Insel Usedom. Vor drei Wochen ergab eine Umfrage unter den Mitgliedern im Hotelverband, dass die Lage „grottenschlecht“ sei. Die meisten Buchungen sind nämlich für den Sommer und Spätsommer. „Die Verunsicherung ist auf allen Seiten noch sehr groß. Wir brauchen die Buchungen auch zu Beginn der Saison“, erklärt er. Die Frage ist nur: Ab wann darf wieder gereist werden? Sollte eine Nachricht von politischer Ebene durchdringen, dass wieder gereist werden darf, dürfte auch das letzte Telefon auf der Insel nicht mehr still stehen.

Drei Szenarien sind möglich

Drei mögliche Szenarien geht Michael Raffelt seit Wochen durch. Die wohl beste Variante wäre, wenn die Hotels zum Osterfest wieder öffnen dürfen. „Aber für alle Menschen, nicht nur aus dem eigenen Bundesland“, so Raffelt.

Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr hätte gezeigt, dass sich diese Variante wirtschaftlich für den Hotelbetrieb überhaupt nicht rechnet. Die Quote der Urlauber aus dem eigenen Bundesland liegt bei einigen Hotels gerade mal bei zehn Prozent, in den meisten Fällen aber im einstelligen Bereich. Wie am Dienstag beim MV-Gipfel durchdrang, ist diese Variante allerdings schon verworfen.

Der „Middle-Case“ wäre eine Öffnung zu Herrentag. Im schlimmsten Fall öffnen die Häuser erst wieder Mitte/Ende Juni. „Dann gehen allerdings schon zwei Monate der Hauptsaison verloren“, so Raffelt.

Das Problem: die finanziellen Reserven sind auch irgendwann aufgebraucht. Und dann müssen Kredite bedient werden, die wieder zurückgezahlt werden müssen. „Der Sommer 2020 war zum Glück sehr gut und wir konnten ein Polster für die dünnen Monate anfuttern. Aber auch dieses Polster ist irgendwann weg“, erklärt er. „Wir müssen Wege finden, wie man unter Pandemiebedingungen Urlaub macht – sonst geht es der Wirtschaft auch immer schlechter. Auch alle anderen touristischen Einrichtungen leiden unter den Bedingungen – Einzelhandel, Restaurants und Freizeitanbieter.“

Belebung des Buchungsgeschäfts

Auch die Mitarbeiter Usedom Tourismus GmbH spüren gerade eine Belebung des Buchungsgeschäftes. „Eine Familie mit zwei Kindern würde noch eine schöne Unterkunft auf Usedom während der Hochsaison finden“, so UTG-Chef Michael Steuer. Der bei der UTG am häufigsten nachgefragte Reisezeitraum betrifft die letzte Woche im Juli und erste Woche im August. „Aber selbst in diesem Zeitraum gibt es noch eine große Auswahl an Ferienwohnungen und -häusern in Strandnähe. Wer jedoch auf direkten Meerblick besteht, muss sich sputen.“

Gleiches bestätigt auch Rolf Seelige-Steinhoff, Chef der Seetelhotels auf Usedom. „Wir haben gute Anfragen für Juli und August, aber ausverkauft ist es noch lange nicht. Gute Unterkünfte mit bestem Blick auf das Meer sind noch da“, sagt er. Das Vertrauen in die allgemeine Reiselage sei bei den Urlaubern noch nicht da. Auch hier gilt: wer noch ein gutes Zimmer haben möchte, der sollte sich beeilen. Die Nachfrage für diese Hauptsaison ist höher als gewöhnlich. Auch er wartet sehnlichst auf Signale aus der Politik, die eine Öffnung der Hotels zulassen.

Sein Hotel auf der Mittelmeerinsel Mallorca will Seelige-Steinhoff zum Osterfest wieder hochfahren. Die Vorzeichen sehen gut aus. „Vor vier Wochen hatte Mallorca noch eine Corona-Inzidenz von 500, jetzt sind sie bei knapp unter 100. Die sind auf einem sehr guten Weg“, erklärt er. Über mehrere kleinere Reiseveranstalter will er nun die Betten füllen.

Camping: Kaum noch Plätze in den Sommermonaten

Sollte es erste Öffnungstermine für den Neustart des Tourismus auf Usedom geben, rechnen die Touristiker mit einer Anfragenflut. So auch die Gemeinde Karlshagen mit ihrem Fünf-Sterne-Campingplatz. „Nach jetzigem Stand ist Pfingsten schon bis zu 80 Prozent ausgebucht. In der Hauptsaison ist fast alles dicht“, so Christina Hoba vom Eigenbetrieb. Einzig zu Ostern (40 Prozent Auslastung) und Himmelfahrt (65 Prozent) sieht sie noch Chancen.

Von Hannes Ewert