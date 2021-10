Insel Usedom/Wolgast

In der Usedomer Gastronomie geht es vom 16. Oktober bis zum 7. November wieder wild zu. Inselweit vermitteln zahlreiche Restaurants und Hotels auf speziellen Wildkarten die Vielfalt von Wildbret. Mehrere Veranstaltungen, wie der Wild(e) Markt am Forstamt Neu Pudagla am 23. Oktober, das Wild(e) Hoffest in Krummin am 30. Oktober und die Wildgala im Strandhotel Seerose bieten ein vielseitiges Programm für Naturfreunde, Jagdinteressierte und Genießer.

Am Sonnabend präsentiert das Hotel Forsthaus Damerow das traditionelle Wild Fashion Dinner. Ein Fünf-Gang-Wildmenü mit feinen Weinen trifft auf Fashionshows von Designern, die nachhaltig und außergewöhnlich produzieren.

Drachenfest

Das Ostseebad Trassenheide lädt am Sonnabend zum Drachenfest an der Konzertmuschel ein. Auf die Besucher warten von 10.30 bis 13 Uhr ein Kinderprogramm und viel Drachenaction. Drachen können bemalt werden; die drei coolsten und lustigsten Exemplare werden von einer Jury prämiert. Auf die Gewinner warten eine Überraschung und Urkunden. Zusammen mit dem Ortsmaskottchen Fiete geht es dann an den Ostseestrand zum Drachensteigen. Die Drachen-Malsets kosten 4,50 Euro. Die Sets sind direkt vor Ort oder online unter www.trassenheide.de/tickets zu erwerben.

Am Wochenende lädt das Ostseebad Trassenheide zum Drachenfest ein. Quelle: Henrik Nitzsche

Lesung

Mit dem Titel „Herzhand“ ist eine Lesung am Samstag um 19 Uhr im Bansiner Hans Werner Richter-Haus überschrieben. Volker Kaminski entführt seine Zuhörer in die Welt Helge Maibachs, der nach der schulischen Umerziehung zum Rechtshändler zu seiner linken Hand zurückfindet – seiner „Herzhand“. Es geht um Linkshändigkeit, Liebe und den Literatur- und Kunstbetrieb. Karten sind in den Touristinformationen, im Internet unter kaiserbaeder-­auf­-usedom.de oder an der Abendkasse für 13 Euro erhältlich.

Kürbistag

Ebenfalls am Sonnabend lädt die Sallenthiner Inselgärtnerei Kühn traditionell zum Kürbistag ein. Auf dem Markt gibt es neben Kürbiskulinarik auch Kindershows (11 und 15 Uhr) sowie Angebote für Kürbisschnitzen und -bemalen. Um 19 Uhr bieten die Gastgeber ein Kürbis-Dinner an. Hinter der Kürbistournee verbirgt sich ein Vier-Gänge-Menü mit Künstleracts in nächtlichem Gewächshaus. Tickets gibt es unter www.inselgaertnerei.de.

Ball der Vereine

In Wolgast veranstalten der 1. Tanzkreis Wolgast 1996, die Ortsgruppe Wolgast des DRK und die Stadt am Sonnabend in der Großsporthalle an der Hufelandstraße den 11. Ball der Vereine. Einlass ist ab 18.30 Uhr und der Beginn um 19.30 Uhr. Auch für spontane Tanzwütige gibt es an der Abendkasse noch Karten. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 32 Euro (37 Euro an der Abendkasse), wobei auf die Besucher auch ein reichhaltiges Buffet wartet. Bestellungen sind möglich unter: tanzkreis-wolgast@t-online.de.

Von Tom Schröter