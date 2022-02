Usedom: Vergoldet und „Pompöös“ – erster Strandkorb im Glööckler-Design ist bald fertig

Heringsdorf

So viel Luxus in einem XL-Strandkorb: Goldene Beschläge, goldenes Geflecht, Sitz- und Rückenheizung mit Massagefunktion, Teakholz, indirekte Beleuchtung, Leselampe, Soundanlage mit Bluetooth und als i-Tüpfelchen eine Crash-Eiswanne in der Mittelkonsole für den Champagnerkühler. Der Prototyp aus dem „Korbwerk“ in Heringsdorf soll Ende Februar fertig sein.

Der Name des Luxusteils steht schon fest. „Pompöös“, sagt Korbwerk-Prokurist Dirk Mund. Pompöös, dahinter steckt der Modedesigner und Dschungelcamp-Teilnehmer Harald Glööckler, der unter diesem Namen Produkte verkauft und damit den Weg zu einem „pompöösen Leben“ aufzeigt. Zweimal Ö steht für die Kunstmarke des Harald Glöckler, der im Mai 1965 mit nur einem Ö im baden-württembergischen Maulbronn zur Welt kam.

Seine Welt ist jetzt Glitzer, Glamour und Extravaganz. Und die hat nun auch Usedom erreicht. Vor knapp zwei Jahren bekam Dirk Mund eine Mail von Harald Glööckler, der um ein Gespräch bat. In seine Pompöös-Linie passe auch gut ein Strandkorb. Gesagt, getan. „Wir haben besprochen, wie er sich diesen Korb vorstellt. Das ist ein Unikat, was uns vor viele Herausforderungen gestellt hat“, sagt Mund zum Homeoffice-Luxus-Korb, der den Preis eines guten Kleinwagens hat. Rund 15 000 Euro wird das „Goldstück“ kosten und für den Strand ungeeignet sein. Schließlich braucht er Strom aus der Dose.

Thüringer sorgen für das Gold-Geflecht

Besonders schwierig war es, Geflecht und Beschläge aus Gold zu bekommen. Für das Geflechtmaterial „Polyethylen Goldglanz“ brauchte es die Firma Schlauch & Profil aus Thüringen. „Sie haben das mit der Farbe hinbekommen. Jetzt haben wir Material für zehn Körbe“, so Mund. Das Korbwerk wird den Strandkorb „Pompöös“ selbst vermarkten. „Wir nutzen natürlich das Netzwerk von Glööckler und werden das in seine Medien einbinden“, so Mund. Auf der Basis der bisherigen Erfahrungen soll neben dem Prototyp auch ein massenkompatibleres Produkt in Heringsdorf entwickelt werden. „Da sollten wir beim Preis um die 5000 Euro liegen.“

So ähnlich wird der Strandkorb der Harald Glööckler-Marke „Pompöös“ aussehen. Quelle: Korbwerk Heringsdorf/Jens Kalaene

Zurück zum Material: Goldbeschläge sind auf dem Markt auch nicht einfach mal zu haben. Den entscheidenden Tipp bekam Mund von einem Hamburger Karosseriebauer, der eine Firma nahe Karlsruhe empfohlen hatte. Die Notter GmbH ist im Metallbau angesiedelt und lässt nun den Strandkorb im Glööckler-Look ordentlich funkeln. „Mit einer Plasma-Hochvakuum-Beschichtung ist uns nach langer Zeit gelungen, die Beschläge nach unseren Vorstellungen zu bekommen“, sagt Mund, der in den nächsten Tagen den Modeschöpfer auf der Insel erwartet.

Eine Nähmaschine in den Kaiserbädern

Und das manchmal das Glück ganz nah ist, das hat der Korbwerk-Inhaber beim Stoff mit der gewünschten Sticktechnik erfahren. Bis Indien und in die Türkei hat Dirk Mund Anfragen an Firmen für das Nähen der Verzierungen auf geeignetem Outdoorstoff geschickt. Null Reaktion. Die Lösung lag in den Kaiserbädern. Der Ahlbecker Werbedesigner Robert Dieske hatte in eine hochwertige Nähmaschine investiert. Das war die Rettung für die Korbwerkler. Der Stoff ist fertig, die schwarzen Kissen mit dem Pompöös-Logo auch.

Das Unterteil mit der gesamten Technik liegt nun bereit, um mit dem Oberteil, das in dieser Woche das goldene Geflecht bekommt, verbunden zu werden. „Wir haben gerade mit dem Produkt viele Erfahrungen gesammelt. Das ist die Basis für die neue Welt, die in Zeiten von Homeoffice noch mehr zu Hause spielt“, so Mund.

Jetzt kommt der Bentley-Korb

Brechen nun goldene Zeiten im Korbwerk an? „Wir werden sehen, wie die Körbe angenommen werden. Der Prototyp kommt in die Ausstellung und wird als Korb ‚Pompöös‘ angeboten“, sagt Mund, der bereits eine neue Herausforderung in der Pipeline hat. Vom britischen Automobilhersteller Bentley gibt es schon zahlreiche Produkte wie Kinderwagen, Luxus-Laufräder, edle Thermoskannen, Reisetaschen oder flauschige Decken. Vielleicht bald auch Strandkörbe. Eine Firma, die die Rechte für Zubehörprodukte von Bentley hat, meldete sich jetzt bei Dirk Mund.

Korbwerk-Prokurist Dirk Mund kann sich freuen: Der Prototyp für die Glööckler-Marke „Pompöös“ ist fast fertig. Quelle: Henrik Nitzsche

„Die Vereinbarung steht für den Bentley-Korb.“ Er freut sich auf die neue Herausforderung und zeigt eine silberne Kühlerfigur auf seinem Schreibtisch, die für Bentley steht. Mit Gold haben die Korbwerk-Mitarbeiter nun schon Erfahrung, jetzt kommt Silber dazu. Ein Bentley-Korb passt doch sehr gut zu Zweisitzern, wie „First-Lady Black“ oder „Baltic Empire“.

Von Henrik Nitzsche