Usedom: Warnung vor Enkeltrick und Schockanruf

Karlshagen

Bei Christine Müller aus Karlshagen lag eines Tages ein Schreiben eines Inkassounternehmens im Briefkasten. Darin wird sie aufgefordert, nach zahlreichen Mahnungen 396,75 Euro zu bezahlen. Absender ist das „Bundes Inkasso Management“ mit einer Adresse von Frankfurt am Main. Bei der Verbraucherzentrale steht die Firma auf der Schwarzliste „Inkasso“. „Gehen Sie damit zur Polizei. Das ist versuchter Betrug“, sagt Stephan Lack, Diplomkriminalist und Seniorensicherheitsberater. Die 87-Jährige ist auf den Schwindel nicht hereingefallen.

Viele andere schon. Eine Frau aus Koserow wurde jüngst via Whatsapp um mehr als 2000 Euro betrogen. Im Mai wurde eine 80-Jährige in Karlshagen durch einen sogenannten Schockanruf um 8000 Euro gebracht, im gleichen Monat verlor ein älteres Paar aus Wolgast sogar 30 000 Euro. „Die Betrüger agieren mit immer neuen Maschen. Ihre Zielgruppe sind Senioren. Die haben ein festes Einkommen und sind meistens zu Hause“, sagt Lack, der jetzt vor knapp 40 Senioren in der Karlshagener Begegnungsstätte Aufklärungsarbeit leistete.

Noch immer würden Höflichkeit, Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit das kriminelle Treiben erleichtern. Lack, Kriminalhauptkommissar a. D., geht von einem internationalen Netzwerk von rund 2000 Personen aus, die mit Schockanrufen, Enkeltrick oder falschen Polizisten ihre Opfer um Geld oder Wertsachen bringen.

Enkeltrick funktioniert seit 22 Jahren

„Das meiste passiert aktuell am Hörer. Die Telefonkriminalität nimmt immer weiter zu“, sagt Lack. Meistens würden sich die Kriminellen mit „Hallo Omi, wie geht’s Dir?“ melden. „Der klassische Enkeltrick funktioniert seit 22 Jahren. Wenn sie so einen Anruf bekommen, stellen sie Kontrollfragen. Etwa nach dem Geburtstag“, rät der Greifswalder. Wenn nach Geld gefragt wird, schrecke die Täter meistens ab, wenn der oder die Angerufene von „keinem Ersparten oder kleiner Rente“ sprechen.

Eine Seniorin berichtet, in der Woche mehrmals zwischen 9 und 11 Uhr angerufen worden zu sein. „Da faselte jemand etwas in gebrochenem Deutsch in den Hörer. Ich rief nur laut, dass ich ihn nicht verstehe und habe aufgelegt.“ Kein Einzelfall, wie Lack weiß. „Oftmals sind es komische Nummern auf dem Display. Da gehe ich erst gar nicht ran“, ergänzt eine ältere Dame. Teilweise würden Callcenter hinter den Anrufen stecken, die mit zahlreichen Mitarbeitern aus dem Ausland agieren.

Christine Müller (87) aus Karlshagen zeigt das Inkasso-Schreiben. Quelle: Henrik Nitzsche

Auf dem Display könnte mittlerweile fast jede Nummer erscheinen, warnt Lack. „Wenn bestimmte Nummern häufiger auftauchen, kann man die sperren lassen. Meistens geht es um einen vermeintlichen Lottogewinn. Wer nicht spielt, kann auch nicht gewinnen. Oder sie sagen einfach am Telefon, dass sie keinen Parkplatz mehr für ihren dritten Porsche haben“, sagt Lack und sorgt für kollektives Gelächter.

Zum Lachen war einer Seniorin nicht zumute, als ihr vor Tagen im Hausflur plötzlich zwei Personen gegenüberstehen und ihr eine Versicherung verkaufen wollen. „Ich hatte eigentlich auf den Paketboten gewartet“, sagt sie und bekommt von ihrer Nachbarin gleich einen Tipp. „Man sollte an der Wechselsprechanlage immer erst fragen, was derjenige will. Oder erst mal aus dem Fenster schauen und nicht gleich die Tür öffnen“, sagt Sigrid Groth. Und wenn es um persönliche Daten geht hat die Karlshagenerin noch einen Hinweis für die Runde: „Bei Katalogen, die sie in die Papiertonne schmeißen, reißen sie die letzte Seite mit ihren persönlichen Daten ab.“

„Personendaten sind Handelsware“, ergänzt Lack und spricht von einer zunehmenden Telefonkriminalität. In diesem Jahr seien von Januar bis März in Mecklenburg-Vorpommern 794 Fälle zur Anzeige gebracht worden, in denen ältere Menschen Opfer wurden, heißt es vom Landeskriminalamt (LKA). Ein Jahr zuvor seien es noch 96 Fälle weniger gewesen. In 67 Fällen kam es im diesjährigen Zeitraum zur Übergabe von Geld oder Wertsachen – der Schaden liegt bei insgesamt rund 880 000 Euro.

Trickbetrüger haben 2020 in MV laut Landeskriminalamt 1,96 Millionen Euro erbeutet. „Deshalb bleiben sie wachsam und misstrauisch. Und die Frage nach Geld und Wertsachen, die zu Hause aufbewahrt werden, immer verneinen“, sagt Lack. Daraufhin wirft Christine Müller ein: „Ich habe auch nein gesagt, als mir am Telefon ein Herr erzählen wollte, dass ich 79 000 Euro gewonnen habe.“

Von Henrik Nitzsche