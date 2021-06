Altwarp

Sommer-Idylle am Donnerstagabend am Strand von Altwarp: Ein traumhafter Sonnenuntergang, dazu ein laues Lüftchen. Es ist kurz vor 20 Uhr, ein schöner Abend beginnt. Plötzlich ertönt ein lautes Motorengeräusch am Himmel ...

Was viele Altwarper dann erspähten, ließ sie staunen und an ihrem Sehvermögen kurzzeitig zweifeln. Ein Wasserflugzeug war zu sehen. Es drehte im Tiefflug eine große Runde über dem Stettiner Haff. Dann verlor das Flugzeug an Höhe und setzte zu einer spektakulären Wasserung, so heißt die Landung auf dem Wasser fachlich richtig, direkt auf der Wasseroberfläche nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt, an. Das kleine Wasserflugzeug schippte anschließend in den Sportboothafen von Altwarp.

Schnapsidee wahr gemacht

„Angekommen!“, freute sich Pilot Stefan Mommertz und stieg aus, um die zweisitzige Maschine festzumachen. Doch warum landete dieses Wasserflugzeug auf dem Stettiner Haff? „Mit Altwarp verbindet mich mein Kumpel und ehemaliger Flug-Kollege Uwe Trinkus. Er sagte, ich soll mal vorbeikommen. Da habe ich mir gedacht, warum nicht mit einem Wasserflugzeug. Es war zwar ein bisschen eine Schnapsidee, aber hat ja geklappt“, so der ehemalige Lufthansa-Kapitän.

Pilot Stefan Mommertz, ein erfahrener Lufthansa-Kapitän, ist im Wasserflugzeug von Aachen nach Altwarp geflogen. Quelle: Christopher Niemann

Wie die beiden Freunde weiter berichteten, brachten sie in Erfahrung, dass seit gut 75 Jahren kein Wasserflugzeug mehr auf Stettiner Haff landete. Beide dachten sich dann: „Das ändern wir mal.“ Gesagt, getan. Gut drei Monate Vorbereitungszeit war für die Organisation des außergewöhnlichen Fluges angesagt. Es mussten die Behörden und Ministerien kontaktiert und viele Genehmigungen eingeholt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viereinhalb Stunden Flugzeit

Am Donnerstagmorgen startete der 56-jährige Pilot dann seinen viereinhalbstündigen Flug in Aachen mit einem Zwischenstopp auf dem Flugplatz in Anklam. Von dort aus ging es bereits mittags mit dem leichten Flugzeug – die Maschine wiegt nur insgesamt 700 Kilogramm – kurz rüber nach Altwarp und dem Stettiner Haff. Ich musste mir doch die Region schon mal angucken“, sagt Mommertz. Um 19.20 Uhr am Donnerstag hieß es dann „take off“.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Kleinflugzeug rund um die Welt

„Es war ein wunderbarer Flug am Abend mit der tief stehenden Sonne“, resümiert Pilot Stefan Mommertz, der Jahrzehnte die kleinen und großen Maschinen bei der Lufthansa flog. Doch nicht nur das, denn der erfahrene Flugkapitän aus Aachen hat sogar in einem Kleinflugzeug die Welt umrundet. 32 Tage war er in der Luft und hat 33000 Kilometer in drei Etappen zurückgelegt. Dabei hat er 28 Länder auf vier Kontinenten überflogen. Stefan Mommertz gehört damit zu den wenigen Menschen, die diese ungewöhnliche Flugreise tatsächlich im Kleinflugzeug bewältigen konnten.

Gleich setzt Stefan Mommertz zur Wasserung auf dem Stettiner Haff an. Quelle: Christopher Niemann

Nun genießt der Pilot das sonnige Wochenende bei seinem Kumpel Uwe Trinkus in Altwarp. Und am Sonntag fliegt er mit seinem Wasserflugzeug wieder zurück in die Heimat nach Aachen. Möglich, dass sich dann wieder ein paar Altwarper verwundert die Augen reiben ...

Von Christopher Niemann und Cornelia Meerkatz