Es ist schon eine Weile her, dass ich bei Berit Poppe einen Schwalbenschnaps getrunken habe. In ihrem Stolperhof ist natürlich alles ... anders. Oder besser gesagt alles natürlich. Das ist nicht nur ein Werbegag. Wo bitte dürfen sonst 78 Mehlschwalbenpärchen ihre Nester bauen und in trauter Nachbarschaft mit 38 Rauchschwalbenfamilien zwitschern?

Das wird hier genau dokumentiert. In diesem Jahr hat die erste Schwalbe am 21. April unter dem Dachvorsprung der idyllisch gelegenen Pension Quartier bezogen. Und weil die Schwalben schon im Mittelalter als Frühlingsboten galten und manchenorts auch als Glückbringer willkommen geheißen werden, gibt es bei Berit Poppe an diesem Tag für alle Gäste besagten Schwalbenschnaps. Das heißt, wenn die Gäste auch da sein dürfen.

Pandemiebedingt musste die Flasche nämlich schon das zweite Jahr geschlossen bleiben. Vielleicht muss die Tradition überarbeitet werden. Die Schwalben versammeln sich schon wieder und rüsten zum Aufbruch. Wie wärs, wenn man sie mit einem hochprozentigen Trunk verabschieden würde? Als Lebewohl und Gruß bis zum Wiedersehen. Allerdings: Weil der Stolperhof gut gebucht ist, wird eine Flasche wohl nicht reichen.

Von Ingrid Nadler