Ahlbeck

Die Schmidts sind im Seebad Ahlbeck besonders unter Fußballfans verschiedenster Jahrgänge bekannt. So haben Holger und Lutz Schmidt viele Jahre in Ahlbeck gespielt, später kickte Sohn Philipp.

Der jetzt 35-Jährige spielte viele Jahre bei der Eintracht in verschiedensten Positionen. Nun ist es Sohn Niklas (11), der in der Spielgemeinschaft Ahlbeck/Bansin die Tradition aufrecht hält. Die Fußballleidenschaft von Philipp Schmidt gehört neben dem Seebadteam besonders Borussia Dortmund. Glücklich ist er mit Partnerin Evelyn und den vier Kindern. So sind neben Niklas die Töchter Miri (8), Cataleya (3) und Melissa (10 Monate) ganz vorn in seiner Lieblings-Fanliste.

Der Mann braucht ordentlich Power. Neben dem Fußball denkt er sich für Cataleya immer wieder spannenden Gute-Nacht-Geschichten aus. Der gelernte Verkäufer arbeitet bei MyUsedom24 in Bansin, schraubt immer noch sehr gern an seinem Golf herum und sehnt das Ende der Coronapandemie herbei.

Von Gert Nitzsche