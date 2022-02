Karlshagen

Bei ihr hat der Adel vier Pfoten. „Fellige Hoheit“ heißt der Salon von Marie-Theres Siewert. Und schnell wird klar, welcher Kunde hier in der Karlshagener Strandstraße König ist – der Vierbeiner. Die 32-Jährige ist Hundefriseurin.

Waschen, föhnen, frisieren, Krallen-, Zahn- und Ohrpflege – hier gibt es das Rundum-Sorglos-Paket für den Hund. Und noch mehr – sie bietet auch einrasierte Hundetattoos und Pflegeprodukte an. Sie muss ans dicke Fell, was sie sich bei der Arbeit mit Tieren längst zugelegt hat. Es gibt Rassen, die sind geduldig und ruhig, andere wiederum aufgeregt und zappelig. Marie-Theres trennt das eher nach der Größe – „je größer, desto entspannter. Allerdings habe ich festgestellt, dass Hündinnen ruhiger sind, Rüden dagegen mimosiger.“

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine Mimose ist „Charly“ nicht. Der English Cocker Spaniel ist neun Jahre alt und Stammgast im Salon. Marita Sawallich kommt aus Neeberg alle fünf Wochen nach Karlshagen, um ihrem Vierbeiner zwei Pflegestunden zu gönnen. „Bei Charly wächst das Haar schnell. Hier fühlt er sich pudelwohl“, sagt die Neebergerin.

Ein Königspudel namens „Loki“

Vielleicht liegt das ja am Gastgeberhund – ein Königspudel, knapp zwei Jahre alt. Er heißt „Loki“ und ist ein Rüde. Während Marie-Theres die Namensfindung mit einer Figur aus der nordischen Mythologie verbindet, denkt ihr Vater an die Ehefrau des Bundeskanzlers Helmut Schmidt. „Bei ihm heißt der Hund deshalb Herr Schmidt“, sagt die alleinerziehende Mutter eines fünfjährigen Sohnes.

Ihr Plan, einmal Hunde zu frisieren, war es eigentlich nicht, weil sie an der Grafik- und Designschule Anklam studierte. „Ich wollte was Künstlerisches machen, was mit Kreativität. Ich habe aber schnell gemerkt, dass mir dabei der Kontakt zum Menschen fehlt.“ Sie ging nach Berlin. „Ich wollte kreativ bleiben, aber am Menschen.“ Geht das als Hundefriseurin? „Klar, der Hund kommt doch nicht ohne Frauchen oder Herrchen.“

Dass sie jetzt Bello & Co. schneidet, ist aber einem Zufall geschuldet. Die Schwiegermutter ihrer Schwester hatte vor Jahren bei einem Besuch in Berlin mal geklagt: „Ach Mensch, unser Hundefriseur hat zu gemacht!“ Das gab den Anstoß. Die Karlshagenerin arbeitete in einem Salon am Kudamm, später in Berlin-Charlottenburg. Sie absolvierte Schulungen und bekam ihr Zertifikat. Im Oktober 2011 machte sie sich selbständig.

Seit August 2021 ist sie nun in ihrem Salon in Karlshagen. Auf zwei leeren Holzkabeltrommeln steht Hundefutter, drei Holzkisten dienen als Regale an der Wand und durch die Waldtapete schaut man durch ein großes Fenster auf den Arbeitsplatz der 32-Jährigen. „Holz, Natur, das ist mein Ding. Deshalb habe ich mir das hier so eingerichtet.“ Klar, dass auf den gemütlichen Hockern Kissen mit Hundemotiven liegen.

Nach der lauwarmen Dusche wird geföhnt

Charly darf inzwischen die Badewanne verlassen. Nach der lauwarmen Dusche kommt der Föhn. Er knurrt. „Charly meckert manchmal. Aber er ist ein ganz Lieber“, sagt Marie-Theres und widmet sich dem nassen Fell. Charly genießt den Windstoß auf dem etwa einen Meter hohen Trimmtisch. 20 Minuten später wird geschnitten. 2,5 Millimeter Fell fallen an den Beinen, drei Millimeter am Körper. „Die Wimpern bleiben. Das ist doch cool“, sagt sie.

Bürste, Haarschneider, Schere, Shampoo – das Arbeitswerkzeug unterscheidet sich nicht vom Friseur für den Menschen. Das Arbeiten schon. Dem Kunden kann man sagen, den Kopf mal nach vorne oder hinten zu nehmen. Einem Hund nicht. „Da muss ich mich mehr verbiegen, um überall ranzukommen“, so die Inhaberin, die für Charlys Runderneuerung 67 Euro verlangt. Für das Waschen und Schneiden bei einem kleinen Hund berechnet sie 51 Euro, bei mittelgroßen Tieren 63 Euro. Und wer seinen Vierbeiner vorab gründlich badet, muss zehn Euro weniger zahlen.

Leckerlis sind Loben und Streicheln

„Das Geschäft geht sehr gut. Die Nachfrage ist so groß, dass ich sofort eine Kraft einstellen könnte. Ich brauche Unterstützung.“ Übrigens, Leckerlis gibt es während des Friseurbesuchs von ihr nicht. „Ich weiß ja nicht, was die Tiere vertragen. Leckerlis bei mir sind Loben und Streicheln.“ Rund 650 Hunde hat sie in ihrer Kartei. Viele Hunde würden zu Verfilzungen neigen, wenn das Fell nicht regelmäßig gebürstet wird. Die häufigsten Rassen bei ihr sind Bolonka, Malteser und Yorkshire Terrier. Ein Husky ist auch dabei. „Wenn ich den gebadet habe und anschließend föhne, dann schneit es hier im Salon“, sagt sie und lacht.

Ernsthaft gebissen wurde sie übrigens noch nicht. Wenn ein Hund mal zuschnappen will, kann dem Tier ein Maulkorb angelegt werden. „Das passiert nur in seltenen Fällen“, sagt Marie-Theres, die ja auch ihren „Loki“ immer dabei hat. Der kann allerdings unbeeindruckt auf seinem Kuschelkissen liegen, während des monotonen Föhngeräuschs. Dann weiß er – Frauchen ist bei der Arbeit.

Von Henrik Nitzsche