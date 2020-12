Usedom

Je näher Weihnachten rückt, desto größer werden die Sorgenfalten auf der Stirn von Isabell Thurian. Die 30-Jährige ist wegen der Coronapandemie schon zum zweiten Mal in diesem Jahr in Kurzarbeit. Isabell arbeitet im Verkauf der Fischräucherei in Rankwitz. Die Arbeit macht ihr Spaß, sie ist gern mit Menschen zusammen und freut sich, wenn die Kunden des Lobes voll sind ob des leckeren Räucherfisches. Doch wegen Corona darf sie derzeit nur zwei Tage pro Woche arbeiten.

Das bedeutet natürlich erhebliche Geldeinbußen für die alleinerziehende Mutter einer vierjährigen Tochter. „Ich komme mit dem Geld, das ich in Rankwitz verdiene, nicht über die Runden. Denn meine laufenden Kosten – Miete, Strom, Heizung – laufen ja in gewohnter Höhe weiter. Mir bleiben eigentlich nur zehn Euro im Monat und Lebensmittel sind da noch nicht mit gerechnet“, erzählt Isabell Thurian. Deshalb hat die junge Frau, die in Usedom lebt, einen zweiten Job angenommen. Auch da kann sie an zwei Tagen in der Woche ein paar Stunden im Verkauf arbeiten.

Leben am Existenzminimum

Dennoch empfindet sie ihre Situation bedrückend, wie die gebürtige Eisenhüttenstädterin sagt. Denn trotz der beiden Jobs bleibe kein Geld zum Zurücklegen übrig. „Aber so eine Reserve braucht man doch, wenn man seinem Kind Weihnachtswünsche erfüllen möchte“, sagt sie und die Verzweiflung ist ihr deutlich anzumerken. Sie habe anfangs im Frühjahr nicht geglaubt, dass Corona so weit ins persönliche Leben eines Menschen eingreifen werde. „Nun weiß ich es und kann nur inständig hoffen, dass es bald vorüber ist.“

Am Existenzminimum zu leben, zerre an ihren Nerven. „Immer muss ich Emely erklären, dass wir nicht nur unnötige Dinge nicht kaufen – also mal ein kleines Geschenk nebenbei. sondern ich muss ganz genau rechnen, denn meine Tochter wächst ja und braucht laufend neue Kleidung oder Schuhe. Dafür nutze ich ausschließlich das Kindergeld, das gehört nur ihr“, sagt Isabell Thurian. Gerne würde sie ihrer Tochter, die am 21. Januar fünf Jahre alt wird, einige der Mädchenträume vom Weihnachtsmann erfüllen lassen. „Aber ich kann ja noch nicht mal einen kleinen Weihnachtsbaum kaufen, dabei lieben wir beide die Natur. Aber Emely versucht zu verstehen, dass es in diesem Jahr nur ein kleines Geschenk gibt. Ich habe ein Spiel für sie. Na ja, vielleicht wird es im nächsten Jahr wieder besser“, meint die junge Mutter beschwichtigend mehr zu sich selbst.

Tochter wünscht sich Feen-Barby mit Pferd

Dabei sind die Wünsche der vierjährigen Emely an den Weihnachtsmann gar nicht so groß. Eine Feen-Barby mit Pferd steht auf dem Wunschzettel und das Spiel „Twister“. Das will sie dann mit ihrer Freundin Ida spielen. Deren zweieinhalbjähriger Bruder Emil möchte auch seinen Wunsch mitteilen: Ein Bagger oder ein Lkw soll es sein. Jedenfalls stehe das auf dem Wunschzettel an den Weihnachtsmann.

Emely und ihre beste Freundin Ida (7). Die Mädchen hoffen, dass sie Emelys 5. Geburtstag am 21. Januar zusammen feiern können. Quelle: Cornelia Meerkatz

Dennoch ist Isabell Thurian, die seit vier Jahren auf Usedom lebt, froh, trotz Kurzarbeit weiterhin in Arbeit bleiben zu können. „Aber gerade im Usedomer Achterland haben wir es besonders gemerkt, dass die Touristen im Frühjahr wegblieben. Auch jetzt an den beiden Tagen, an denen ich arbeiten gehen kann, ist spürbar, dass die Menschen vorsichtiger geworden sind und zu Hause bleiben“, so Thurian. Ihre Gedanken sind schon wieder beim angekündigten Lockdown und was wohl wird, wenn die Kitas womöglich doch nicht aufbleiben. „Ich bin ganz allein hier oben, meine Familie wohnt in Eisenhüttenstadt und kann nicht alles stehen und liegen lassen“, erklärt sie.

Unerfüllter Traum: Kurzurlaub mit der Freundin

Isabells Freundin Katja Schiemann, die als stellvertretende Pflegedienstleiterin im Kreiskrankenhaus Wolgast arbeitet, versucht sie zu beruhigen. Irgendwann würde die Zeit kommen, da sie sich sogar eigene Wünsche erfüllen könne. Was das sein würde? Die junge Verkäuferin muss nicht lange überlegen: „Ich war noch nie im Urlaub. Ein paar Tage Ausspannen mit der Freundin wären schön, vielleicht in einem Familienhotel, wo auch die Kinder betreut werden.“ Aber das stehe jetzt nicht zur Debatte. Es sei Weihnachten, „da müssen die Kinderaugen leuchten“, sagt sie und blickt auf ihre Tochter.

Dafür würde sie notfalls auch noch einen Job annehmen. „Ich habe immer gerne gearbeitet, seit ich aus der Schule bin. Mit eigenem erarbeiteten Geld etwas zu bezahlen, sei ein sehr befriedigendes Gefühl. „Ich hoffe, dass ich dort bald hin wieder hinkomme“, wünscht sich Isabell Thurian.

Von Cornelia Meerkatz