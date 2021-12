Zinnowitz

Das gehört einfach zu Weihnachten: Seinen Liebsten ein Paket schicken. So wollte es auch Gudrun Franke aus Zinnowitz machen. Adressat ihres Weihnachtspäckchens mit vielen leckeren Dingen war ihre Mutter Inge Meyer, die in Tangerhütte, in Sachsen-Anhalt lebt. Doch statt Freude gab es Frust. Das Paket kam nicht an.

Dabei hat es die Zinnowitzerin schon am 15. Dezember verschickt, in dem Glauben, dass es rechtzeitig Heiligabend unter dem Tannenbaum liegt. Doch eine kleine Flasche Eierlikör ließ den Weihnachtsglauben platzen. „Ich rief meine Mutter noch am selben Tag an, um ihr zu erzählen, dass ich ein Paket losgeschickt habe“, sagt Gudrun Franke. Soweit so gut.

Sendung beschädigt

Einen Tag später entdeckte sie bei der DHL-Sendungsverfolgung den Hinweis „Neuverpackung beschädigter Sendung“. Und weiter hieß es: „Die Sendung wurde leider beschädigt und muss neu verpackt werden.“ Sie rief am 18. Dezember an: „Ich landete in einem Callcenter. Helfen konnte man mir dort nicht. So ging es die nächsten Tage auch. In meiner Verzweiflung rief ich bei der Poststelle in Tangermünde an und landete wieder in einem Callcenter. Keiner konnte richtig Auskunft geben. Stellen sie sich meine 87-jährige Mutter vor. Soll die im Internet die Sendung verfolgen. Sie kann auch nur auf das Telefon zurückgreifen“, ärgert sich die Zinnowitzerin, die ihrer Mutter „vor lauter Wut“ einen Blumenstrauß geschickt hat.

Gudrun Franke aus Zinnowitz mit dem beschädigten Paket, was bei ihrer Mutter nicht ankam. Quelle: Henrik Nitzsche

Böse Überraschung vor Heiligabend

Einen Tag vor Heiligabend lag ein Zettel in ihrem Briefkasten, dass das beschädigte Paket bei ihr in Zinnowitz unter dem Carport liegt. Beim Öffnen entdeckte sie die Eierlikörflasche, die zu Bruch gegangen war. Zwischen den Glasscherben hatte sich die gelbe Flüssigkeit über Kaffee, Kekse, Pralinen und Kosmetik ergossen. „Ich hatte sogar noch einen persönlichen Brief mitgeschickt.“ Gudrun Franke geht es nicht um den Schaden, „es geht mir ums Prinzip. Niemand konnte mir etwas zu meiner Sendung am Telefon sagen“, sagt die 61-Jährige.

Das müssen Sie bei einer beschädigten Sendung tun Wenn der Inhalt Ihrer Sendung beschädigt wurde oder Teile des Inhalts fehlen, gehen Sie laut DHL am besten wie folgt vor: Laden Sie sich das Formular für die Schadensanzeige herunter und füllen Sie es vollständig aus. Drucken Sie das ausgefüllte Formular aus und geben Sie es unterschrieben, zusammen mit der beschädigten Sendung (inklusive aller vorliegenden Sendungsbestandteile), in einer Filiale ab. Nachdem der Schaden in dem zuständigen Paketzentrum beurteilt wurde, erhält der Absender nach etwa 15 Tagen ab Reklamationseingang in der Filiale die Sendung und das Prüfergebnis. Beschädigungen beziehungsweise Verluste des Inhalts müssen innerhalb von 7 Tagen nach Zustellung schriftlich in einer Filiale angezeigt werden.

Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt bedauert den Vorfall. „Mit der Erreichbarkeit ist das schwierig. Viele Servicedienstleistungen sind nun mal ins Internet abgewandert. Wird eine Sendung beschädigt, schickt man sie nicht weiter. Bei Flüssigkeiten sollte man darauf achten, sie vernünftig zu verpacken, in Polsterfolie oder Kartonagematerial. Schon bei einem kleinen Sturz aus einem Meter Höhe kann eine Flasche zu Bruch gehen. Für so einen Fall gibt es ein Formular bei der Postfiliale. Dann wird das Paket dokumentiert, um eventuell Reklamationsansprüche geltend zu machen.“

Gudrun Franke hat davon Gebrauch gemacht, so dass ihr Paket inzwischen in Neustrelitz zur Begutachtung liegt. „Nächstes Jahr gebe ich die Sachen für meine Mutter meiner Schwester mit. Ich verschicke kein Paket mehr, so die Zinnowitzerin, die übrigens 2020 schon mal Pech mit der Weihnachtspost hatte. Diesmal erreichte das Paket zwar ihre Mutter in Tangermünde – allerdings war das Glas mit dem Lassaner Brathering zu Bruch gegangen. „Kekse mit Brathering, das schmeckt doch nicht“, sagt Gudrun Franke.

Von Henrik Nitzsche