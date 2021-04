Usedom: Weitere Spenden für den Schlossberg

Usedom

Erfreulicherweise gehen für die Sanierung des Denkmals auf dem Schlossberg weiterhin Spenden ein. So haben die Stadtvertreter in der vergangenen Woche die Annahme von zweckgebundenen Geldzuwendungen in Höhe von 42 bis 500 Euro beschließen können.

Wie Bürgermeister Jochen Storrer informierte, habe man ein Architekturbüro aus Welzin dafür gewinnen können, nach Möglichkeiten einer Förderung zu suchen und entsprechende Anträge zu stellen. Einige Mitglieder der Usedomer Bürgerliste (UBL) haben sich am Wochenende erneut zu einem Arbeitseinsatz am Schlossberg getroffen. Sie machen darauf aufmerksam, dass in der Apotheke nach wie vor eine Spendenbox steht.

Das Ziel einer geschichtsbewussten Interessengruppe ist es, bis zum Jahr 2028 den Schlossberg samt Denkmal seiner historischen Bedeutung entsprechend touristisch aufzuwerten. 1128 war Usedom erstmals in den Mittelpunkt norddeutscher Geschichte gerückt. Herzog Wartislaw I. hatte die vorpommerschen Fürsten zu Pfingsten auf dem heutigen Schlossberg versammelt, wo Bischof Otto von Bamberg sie zum Christentum bekehrt hat. Bis dahin war die Ostseeinsel Usedom ein wendisches Gemeinwesen. An dieses Ereignis erinnern ein fünf Meter hohes Granitkreuz und eine Tafel mit der Inschrift „An dieser Stätte nahmen zu Pfingsten 1128 die Führer der Wenden in Westpommern das Christentum an. Gott will nicht erzwungenen, sondern freiwilligen Dienst. Otto von Bamberg“.

