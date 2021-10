Usedom

Beim kürzlichen Lauftag in Usedom gehörte Martin Lüdtke (23) mit zum Organisationsteam. Er war am Start beim Schubkarrenwettbewerb oder half am Stand der Feuerwehr. Der Welziner ist beim DRK-Rettungsdienst in Heringsdorf tätig und gegenwärtig dabei, seine Ausbildung zum Notfallsanitäter abzuschließen. Er engagiert sich als Stadtvertreter in Usedom und wünscht sich mehr Zusammenhalt der Bürger bei den vielfältigsten Vorhaben.

„Gerade zu Zeiten der Pandemie zeigte sich, wo anzusetzen ist und wo die Probleme in der Stadt zu bewältigen sind“, sagt er. Seit sechs Jahren gehört der junge Mann als Maschinist zum Team der Usedomer Feuerwehr. Er beschäftigt sich gern mit seinem Hund, fährt Quad und mag musikalisch eher schrille Töne. Er ist ein junger Mann, der klare Ziele hat, bodenständig ist und mit dem erforderlichen Optimismus und Enthusiasmus sein Leben meistert.

Von Gert Nitzsche