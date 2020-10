Heringsdorf/Swinemünde

Es formiert sich zunehmend Widerstand gegen den geplanten Bau eines außen liegenden Container-Terminals an der Swine-Mündung im europäischen Schutzgebiet „Natura 2000“ und der damit verbundenen Rodung von 400 Hektar Wald. „Der Status von allen Seeheilbädern mit ihrem speziellen Mikroklima der Pommerschen Bucht steht auf dem Spiel“, heißt es in einer Pressemitteilung des Aktionsbündnisses Pommersche Bucht.

Dem Aktionsbündnis gehört nach OZ-Informationen ein breit angelegter und überparteilicher Kreis von aktiven Einwohnern der Inseln Usedom und Wollin sowie des umliegendes Festlandes an. Zudem sind Bündnis 90/Die Grünen sowie Die Linke, Gastronomen und Hoteliers beteiligt.

Emissionen verschlechtern Luftqualität

Die Ostsee, so argumentieren die Kritiker, gehöre bereits jetzt zu den am häufigsten befahrenen Meeren. „Sollte die Investition des Containerhafens realisiert werden, werden die Emissionen der Schiffe sowie der weiterführenden Binnenschifffahrt und des Lastwagenverkehrs die Luftqualität der ganzen Region massiv verschlechtert. Neben der menschlichen Gesundheit und der unberührten Natur könnten Hunderte von Arbeitsplätzen in der medizinischen Rehabilitation, Fischerei und den mit ihnen unmittelbar und mittelbar verbundenen Wirtschaftszweigen gefährdet werden.“

Hier eine Visualisierung des an der Swine-Mündung geplanten Container-Terminals. Quelle: ZMPSiS S.A.

Zudem befürchtet das Aktionsbündnis, dass sich durch den geplanten, 2041m langen Wellenbrecher die Strömungsverhältnisse in der Pommerschen Bucht noch stärker zum Nachteil der deutschen Küstenlinie verändern könnten, als dies bereits die Pier vom Präsident Lech Kaczyński-LNG-Terminal verursacht: „Die Küste von Seebad Heringsdorf bis zum Norden der Insel Usedom wird in Abhängigkeit von Windverhältnissen abgetragen und das Material an der Spitze zur Swine-Einfahrt, dem Eingang zu den heutigen Häfen von Świnoujście und Szczecin, abgelagert.“

Der vorhandene Gasterminal und die Konzentration potenziell gefährlicher Anlagen bereiteten den Bewohnern beiderseits der Grenze Sorgen um ihre Sicherheit. Bereits 2018 wurde von dem in Swinemünder Stadtteil Warszów gegründeten Verein „Stowarzyszenie Prawobrzeze“ (Verein Rechtes Ufer) eine europäische Petition (Nr. 0225/2018) eingesandt. Eine zweite EU-Petition (Nr. 1018/2020) wurde im Namen der deutschen Seite im September dieses Jahres von der Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern eingereicht. Ziel sei es, auf die geplanten Verletzungen von europäischen Umweltstandards auf Wollin und die grenzübergreifend negativen Auswirkungen aufmerksam zu machen.

Weitere Online-Petition richtet sich an Kanzlerin

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Eine von Karin Erdmann aus Seebad Ahlbeck vorbereitete Unterschriftenaktion soll die Ministerpräsidentin und die Landesregierung auf das Problem hinweisen.“ Eine weitere Online-Petition sei an Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) gerichtet, deren Wahlkreis in Vorpommern liegt. Diese Petition solle erreichen, dass die Bundesregierung für eine angemessene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) im Rahmen der internationalen ESPOO-Konvention und des bilateralen Vertrages mit Polen gewonnen wird.

So soll der neue Containerterminal von Swinemünde einmal aussehen. Quelle: ZMPSiS S.A.

Das Aktionsbündnis ruft zur Teilnahme an den Petitionen auf. Die Initiatoren haben Zweifel, dass eine angemessene UVP durch die polnischen Behörden erfolgt, da die Regierung in Warschau ein Sondergesetz erlassen habe, das Investitionen in außen liegenden Hochseehäfen erleichtern und beschleunigen solle. Die Zeit drängt also, denn: „Sollte bis zum Jahresende ein Investor auserwählt werden, so würde laut ZMPSiS S.A. bereits 2024 ein erstes Containerschiff bedient werden.“

Von Tom Schröter