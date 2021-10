Kurz vor ihrem Tod haben viele erkrankte Menschen nur noch scheinbar einfache Wünsche – die Familie sehen, nochmal an einen Sehnsuchtsort fahren oder irgendwo ein Fischbrötchen essen. Eine Frau aus Woltersdorf in Brandenburg wollte an die Ostsee. Über einen besonderen Tag, den der ASB-Wünschewagen ermöglichte.