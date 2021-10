Usedom Wildwochen: Großes Interesse für regionale Spezialitäten

Krummin

Michael Fröhlich weiß, worauf es bei gutem Fleisch ankommt. „Die Kunden fragen sehr oft nach, an welchem Ort das Tier geschossen wurde, wo und wie es verarbeitet wird“, sagt er. Dem Geschäftsführer von „Usedomer Wild“ ist die Regionalität seiner Produkte besonders wichtig. Das weiß seine Kundschaft zu schätzen. Ob auf Usedom, in Greifswald oder auf anderen Volksfesten an der deutschen Ostseeküste: Vielerorts gibt es Usedomer Wild zu kaufen. „Der Vorteil ist, dass das Tier vor dem Schlachten nicht kilometerweit durch das Land gefahren werden muss, und auch danach sind die Transportwege kurz“, sagt er. Nachhaltigkeit spielt bei ihm eine sehr große Rolle.

Geschäftsführer Michael Fröhlich setzt bei seinen Produkten bewusst auf Regionalität. Darauf steht seine Kundschaft. Quelle: Hannes Ewert

1000 Gäste beim Hoffest in Krummin

Zusammen mit seinem Vater Hans-Martin Fröhlich war er am Wochenende Gastgeber des ersten „Wilden Hoffestes“ im Rahmen der Usedomer Wildwochen auf dem Gelände zwischen Krummin und Neeberg. Rund 1000 Gäste bekamen bei bestem Herbstwetter einen Einblick in die Welt der Jagd, der Verarbeitung und der Fleischvielfalt.

Wildschwein wird vor Ort zubereitet

Zu den Höhepunkten des „Wilden Hoffestes“ zählte unter anderem der Anschnitt zweier Wildschweine. „Vor wenigen Tagen wurden sie auf Usedom erlegt und werden hier angeboten“, erklärt Ulli Siegmeier. Der gelernte Landschaftsgärtner hatte einen wesentlichen Beitrag daran, dass eines der Tiere auf den Tellern der Gäste landete. Er kümmerte sich nämlich darum, dass das Tier über der Glut gedreht wurde. Rund drei Stunden dauerte die komplette Prozedur, bis alles durchgebraten war. „Ich muss abwechselnd mal nach links und mal nach rechts an der Kurbel drehen. Das hängt mit der Einschussstelle am Tier zusammen“, erklärt er. Sonst würde das Blut noch hinauslaufen.

Seit vielen Jahren gehören solche Aktivitäten zu seinem Hobby. Dementsprechend weiß er auch, was gut schmeckt. „Ein Wildschwein hat von Haus aus natürlich viel mehr Muskelmasse als ein normales Hausschwein, da es sich jeden Tag frei in der Natur bewegt. Dementsprechend schmeckt auch das Fleisch ganz anders“, sagt er.

Ulli Siegmeier aus Klein Kiesow sorgte dafür, dass das Schwein an allen Seiten gut durchgebraten ist. Drei Stunden drehte er an der Kurbel. Quelle: Hannes Ewert

70 Prozent des Fleisches selbst erlegt

Michael Fröhlich zeigte sich mit dem Hoffest sehr zufrieden und gab Einblicke in das Unternehmen. Rund 70 Prozent des in seinem Betrieb verarbeiteten Wildes werde von ihm und seinem Vater selbst erlegt. Es sei ihm wichtig, dass das verarbeitete Wild tatsächlich aus den heimischen Wäldern stamme, da er Regionalität und Frische als Grundvoraussetzung für zufriedene Kunden ansieht, betont Fröhlich.

Ein Tag für die ganze Familie

Auch Sylvia und Friedhelm Acksteiner aus Berlin, welche die Usedomer Wildwochen seit 2019 über ihre Veranstaltungsagentur organisieren, zeigten sich sehr zufrieden mit dem Tag. „Eigentlich dachten wir, dass wir ein Schlachtefest organisieren, aber der Begriff klingt ziemlich hart und es schreckt vielleicht einige Gäste davon ab, hierherzukommen“, sagt sie. Sie dachte eher daran, dass es ein Fest für die ganze Familie sein soll – von der Kinderanimation bis zur Holzkunst. „Das Konzept ging auf jeden Fall auf, und im kommenden Jahr möchten wir wieder hier sein“, so Sylvia Acksteiner. Doch ein Prinzip sei ihr bei aller Planung wichtig: „Es sollten möglichst viele Partner bei den Wildwochen mitmachen, und es muss nicht immer nur um Essen und Trinken gehen“, erklärt sie. Vorträge über die Jagd und den Biber und eine Laternenpolonaise gehören genauso dazu – die gesamte Familie soll etwas davon mitnehmen.“

Das Ehepaar Acksteiner ist froh, dass sich rund 15 Restaurants der Idee angeschlossen haben und während dieser Zeit vermehrt Wildgerichte auf ihrer Karte anbieten. „Grundgedanke ist ja, dass die gesamte Insel in irgendeiner Weise mitzieht“, sagt sie.

Auf dem Hof vom „Usedomer Wild“ nutzten viele Gäste die Möglichkeit einzukaufen. Neben dem Wildschwein am Spieß gab es Frisches aus der Wildfleischerei, Gulasch und Bratwurst sowie weitere regionale Produkte.

In der kommenden Woche enden die Usedomer Wildwochen mit der Wildgala im Hotel Seerose in Kölpinsee. Das Küchenteam bereitet Wildspezialitäten aus heimischer Jagd zu.

