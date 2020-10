Trassenheide

Wo am 3. Oktober normalerweise inselweit Feuerwerke im 10-Minuten-Takt den Himmel über der Ostsee erhellen, kann man sich in diesem Jahr in Trassenheide auf etwas andere Lichter freuen. Um 19.30 Uhr beginnt am „Strandhauptzugang 9F“ eine „Knicklichtwanderung“. Bunte Lichter, die durch den Wald und am Strand hüpfen und springen, sind mit Sicherheit ein seltenes Schauspiel.

„30 Jahre Deutsche Einheit“ – dazu wird am 3. Oktober um 16 Uhr im „ Haus des Gastes“ in Bansin eine interdisziplinäre Ausstel­lung eröffnet. Gezeigt werden Werke von Silke Weyer, Malerei, Wolfgang Baumann, Bildhauerei, und Mathias Roloff, Zeichnung. Das dürfte ein spannungsvoller Diskurs zwischen den unterschiedlichen Disziplinen werden.

Wasserstichorgel in Lassan

Am 3. Oktober wird um 17 Uhr zu einer Finissage in die Lassaner Kirche St. Johannis eingeladen. Zum Abschluss der Ausstellung „Blauer Horizont“ gibt es ein Konzert mit dem Duo Liquid Soul – dahinter stehen Gert Anklam und Beate Gatscha. Sie sorgen für ein außergewöhnliches Klang- und Raumerlebnis auf einem außergewöhnlichen Instrument: der Wasserstichorgel.

Die Zinnowitzer Galerie „Refugium – Kunst am Meer“ lädt am Samstag um 16 Uhr erstmals in diesem Jahr zur Vernissage der Ausstellung „Malerei Bauelemente – Tonplatten“ von Sibylle Leifer ein. Sibylle Leifer zeigt eine aktuelle und vielfältige Auswahl ihres künstlerischen Schaffens. Zum ersten Mal werden in einer Ausstellung ihre archaisch anmutenden Tonplatten und Werkelemente verschiedenster Formate gezeigt.

Am Sonntag, 4. Oktober, gibt es im Klanghaus am See in Klein Jasedow wieder ein Konzert. „Sinfonie des Augenblicks“ – ein Mitmachkonzert mit Klaus Holsten. Bei diesem Konzert der besonderen Art sind alle Gäste zum Mitspielen und -singen eingeladen, denn beim Mitmachkonzert spielt das Publikum selbst. Auch eigene Instrumente können gern mitgebracht werden.

Pommersche Kunstauktion

Am 4. Oktober lädt der Koserower Kunstsalon zur 19. Auflage der „Pommerschen Kunstauktion“ ein. Wie gewohnt liegt der Fokus auf der Kunst der Region. Aus dem Aufgebot herausragend sind stellvertretend ein Ölgemälde von Otto Niemeyer-Holstein, „Kutsche auf der Wiese“ aus dem Jahr 1971 (Aufruf: 6500 Euro), genannt oder eine beidseitig bemalte Leinwand von Otto Manigk und Karen Schacht. Diese belegt eindrucksvoll die intensive Zusammenarbeit beider Künstler im Zeitraum zwischen 1936 und 1941. Die Vorbesichtigung findet bis 3. Oktober täglich von 11 bis 17 Uhr im Koserower Kunstsalon, Karlstraße 3, statt.

Bläser ziehen durch Wolgast

Am 3. Oktober gibt das 1. Pommersche Blasorchester Wolgast in der Stadt am Peenestrom musikalisch den Takt vor. Coronabedingt wollen die Bläser mit mobiler Straßenmusik für Feststimmung sorgen. Geplant ist von 10 bis 12 Uhr ein mobiler Rundkurs durch die Stadt, wobei die Bläser an mehreren Stationen haltmachen, aussteigen, Stücke zum Besten geben und dann zum nächsten Auftrittsort weiterfahren. Zwei befreundete Blasorchester aus Gützkow und Greifswald sorgen dafür, dass auch in den Ortsteilen Buddenhagen, Hohendorf, Schalense und Pritzier Musik erklingen wird. Am gleichen Tag steht um 15 Uhr ein Blaskonzert in der St.-Petri-Kirche auf dem Programm.

Stadtlauf in Usedom-Stadt

Zum Tag der Deutschen Einheit gibt es in der Stadt Usedom einen Freizeitlauf unter dem Motto „Laufen für Deutschland – im geeinten Europa“. Start und Ziel des Laufes ist der neue Hafen in Usedom. Ab 10 Uhr können sich die Teilnehmer anmelden. Um 11.05 Uhr startet der Karniner Brückenlauf von 12,6 Kilometern über die neue Kreisstraße 46. Um 11.20 Uhr startet die Walking-Strecke nach Westklüne. Zehn Minuten später beginnt der Bambini-Lauf für Kinder unter 6 Jahre zur Pasker Hafenbrücke. Für Kinder bis 14 Jahre beginnt um 11.50 Uhr der Kinderlauf nach Paske.

Jahrespremiere für die „Danzlüh“

Die Lieper Winkelschen Danzlüh feiern am Sonnabend ihre Jahrespremiere. Kurzfristig konnte das Ensemble, seit kurzem unter Leitung des Zinnowitzers Peter Wenta, mit der Kurverwaltung Koserow einen Auftritt vereinbaren. Die Tanzschau in vorpommerschen Trachten beginnt am Tag der Deutschen Einheit um 16 Uhr auf dem Seebrückenvorplatz in Koserow. Nach der langen Auftrittspause infolge der Corona-Pandemie und entsprechenden Beschränkungen freuen sich die Tänzer darauf, endlich wieder vor Publikum, Urlaubern und Einheimischen ihr Können zeigen zu dürfen. Hinter ihnen liegt jetzt bereits ein knappes Jahr erzwungene Pause. „Nun hoffen wir auf einen erfolgreichen Auftritt und darauf, bald weitere Veranstaltungen durchführen zu dürfen“, so der Vereinschef.

Von Henrik Nitzsche