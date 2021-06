Usedom

Die Regentropfen, die in den vergangenen Tagen über Usedom niedergegangen sind, dürften den Boden nicht mal benässt haben. Kein Wunder, dass sich Stadtförster Dirk Nass einen ganzen Monat lang richtig kräftigen Regen wünscht. „Der Wald leidet unter Trockenstress, was Schädlinge als Einladung zum Frontalangriff verstehen“, beschreibt der Förster, was ihn umtreibt.

Besonders sähe man die Not an den Altbeständen. „Die Wipfel von 50 und 60 Jahre alten Buchen sind zum Teil dürr geworden, die Kronen erscheinen gräulich.“ Im Unterschied dazu kämen die Jungbestände relativ gut mit der Trockenheit zurecht. Nass erklärt sich das Phänomen mit dem drastisch abgesackten Grundwasserspiegel, was dazu führt, dass die tiefwurzelnden Bäume nicht mehr genug Feuchtigkeit aufnehmen können.

Dirk Nass war zur jüngsten Stadtvertretersitzung in Usedom eingeladen und aufgefordert worden, über den Zustand seines Verantwortungsbereiches zu berichten. Demnach verfügt die Kleinstadt über eine Forstbetriebsfläche von 961 Hektar, wovon 885 Hektar bewaldet sind. Die Differenz setzt sich aus Wegen, Wiesen, Brachen oder auch dem Sportplatz zusammen. Der für dieses Jahr vom Fachmann geplante Holzeinschlag wird zweigeteilt. In der Hoffnung, dass sich die Preise bis zum Herbst entwickelt haben, wird die Holzerntemaschine im letzten Quartal noch einmal zum Einsatz kommen.

Holzmarkt ist völlig überschwemmt

Der Holzmarkt sei durch das hohe Schadstoffaufkommen derzeit völlig überschwemmt. Was für Usedom als Nachteil hinzukommt, sei die große Transportentfernung zum Sägewerk in Wismar.

Wesentlich optimistischer sieht Dirk Nass die Entwicklung des Ruheforstes. Die Entscheidung der Stadt, eine 4,5 Hektar große Fläche für diese Bestattungsform zur Verfügung zu stellen, habe sich als Erfolg erwiesen. Obwohl das Jahr erst zur Hälfte um ist, habe es bereits 40 Bestattungen gegeben. Die Tendenz sei steigend und das Erweiterungspotenzial auf das Doppelte und Dreifache kein Problem, meint der Förster. In zwei Jahren könne der Gewinn-Erlös seit Inbetriebnahme 2006 die Millionengrenze überschritten haben.

Wölfe im Usedomer Revier

Als der Stadtförster sodann auf die Entwicklung des Wildbestandes zu sprechen kommt, kommt er nicht umhin, das Vorkommen vermutlich mehrerer Wölfe in seinem Revier anzusprechen. Er habe Hinweise über Sichtungen erst nicht ernst genommen und eher an streunende Hunde gedacht.

Bis er eines Abends im Wald hinter dem Wasserwerk ein ungewöhnlich lautes Geklage gehört hat. „Normalerweise leiden selbst angeschossene Tiere eher still“, weiß der Jäger. Bei der Nachsuche am nächsten Tag habe er ein zerrissenes Stück Rotwild vorgefunden, was bei der Größe nur ein Wolf verursacht haben konnte. In der Folge sind an mehreren Stellen Losungen gesehen worden, die auf Wolfs-Bewegungen schließen lassen. Auch im Ruheforst hat eine Wärmebildkamera einen Wolf fotografiert, der im Morgengrauen durch den Wald gestreift ist.

Unter www.ruheforst-stadtusedom.de findet man sämtliche Informationen. Wer möchte, kann sich auch eine Besucher-App herunterladen und sich virtuell durch den Ruheforst führen lassen.

Von Ingrid Nadler