Usedom: Zaun gegen die Schweinepest ist fast fertig montiert

Korswandt

Ein verzinkter 1,70 Meter hoher Wildschutzzaun aus Knotengeflecht sowie Tore, die man öffnen und unbedingt wieder schließen muss – an der deutsch-polnischen Grenze auf der Insel Usedom ist in diesen Tagen nichts mehr, wie es war. Schuld daran ist die Afrikanische Schweinepest (ASP), eine für Wild- und Hausschweine hochansteckende und oftmals tödlich endende Seuche. Weil sie im Nachbarland Polen schon bedenklich nah an die Grenze herangerückt ist und auch in Brandenburg bereits mit ASP infizierte und verendete Wildschweine gefunden wurden, hat das Schweriner Landwirtschaftsministerium den Zaunbau entlang der polnischen Grenze angeordnet.

Auf zehn Kilometern Länge steht dieser Zaun nun in unmittelbarer Grenznähe. Er wurde seit Mitte Juli gebaut und beginnt in Kamminke am Stettiner Haff und endet gegenwärtig in Ahlbeck in der Düne. Das allerletzte kleine Stück am Ostseestrand zwischen Ahlbeck und Swinemünde fehle noch, sagt Felix Adolphi. Der Leiter des für Usedom zuständigen Forstamtes Neu Pudagla hat in dieser Woche erfahren, dass unwiderruflich auch der Strand mit einem Zaun zu versehen ist. Wie die praktische Lösung umzusetzen ist, weiß er noch nicht.

Was passiert am Strand?

„Der Zaun ist 1,70 Meter hoch und steckt noch mal überall 30 Zentimeter tief in der Erde. Die Metallstangen, die den Zaun halten, wurden hydraulisch in den Boden gerammt. Das alles ist am Strand nicht so einfach“, erklärt der Forstamtsleiter. Denn durch den weichen Sand und das Wasser erreiche man nicht die erforderliche Standfestigkeit. Außerdem greife das Salzwasser auch das Metall an. Dennoch ist er überzeugt, dass er gemeinsam mit seinen Kollegen eine Lösung finden wird. Alle wissen aber auch, dass es letztlich keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Wildschweine sind robust –und zudem ausgezeichnete Schwimmer ...

Seine Kollegen – das sind in diesem Fall neben den Usedomer Revierförstern und Forstwirten noch mehrere junge Forstwirte, die eigentlich im Forstamt Schlemmin beschäftigt sind und dort modernste Technik bedienen sollen. Da die Technik noch etwas auf sich warten lässt, wurden die jungen Männer sozusagen „ausgeborgt“ und haben sich bei der Errichtung des Wildschutzzaunes kräftig ins Zeug gelegt. „Uns hat die Arbeit Spaß gemacht“, sagen unisono Heinz Brandenburg, Philipp Rein und Oliver Buder.

Moor und Wasser als Hindernis

Ein Wildschwein auf dem polnischen Teil der Insel Usedom. Quelle: Tilo Wallrodt

Der Zaun, der künftig Wildschweine davon abhalten soll, von polnischer auf die deutsche Seite zu wechseln, musste fünf Meter von der direkten Grenzlinie entfernt errichtet werden. Per Minibagger wurde der 30 Zentimeter tiefe Graben ausgehoben. Das ließ sich jedoch nicht immer umsetzen. Da sind zum einen Moore und Wasser, durch die sich schlecht ein Zaun bauen lässt. Da sind große und tiefe Wurzeln, die sich nicht entfernen lassen. Und da ist teilweise der verrottete alte Grenzzaun. Also hieß es, drum herum zu bauen.

Die größten Einschränkungen gab es allerdings auf einer Länge von dreieinhalb Kilometern, weil das Gebiet als munitionsbelastet eingestuft ist. „Also kam der Munitionsbergungsdienst und hat dort, wo der Zaun verlaufen muss, auf zwei Metern Breite den Abschnitt abgesucht“, schildert Adolphi. Und: Leider wurde beim Zaunbau auch zweimal ein Stromkabel getroffen. Da hieß es fix sein, damit die Photovoltaikanlage schnell wieder angeklemmt wird.

Tore für die Touristen zum Passieren

Und noch eine Herausforderung wartete auf die Forstwirte: In den Zaun mussten 15 Tore eingebaut werden, damit Touristen beidseits der Grenze passieren können. Auch die Forst muss mit ihren Fahrzeugen noch durchpassen. „Das ist ja eine viel frequentierte Strecke“, sagt Adolphi und weist am Schutzzaun nahe Korswandt auf unentwegt vorbeikommende Spaziergänger, Jogger, Radler und Nordic Walker hin. Künftig muss, wer auf die andere Seite der Grenze will, erst das Tor öffnen, dann passieren und zum Schluss das Tor unbedingt wieder schließen, damit den Wildschweinen keine Möglichkeit des Durchkommens geboten wird.

Der Leiter des Forstamtes Neu Pudagla auf der Insel Usedom, Felix Adolphi, zeigt den jetzt errichteten Wildschutzzaun an der polnischen Grenze. Er dient dem Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest. Quelle: Cornelia Meerkatz

Der Wildschutzzaun hat dennoch drei Stellen, die immer offen sind. Das ist die Europapromenade, dann sind es die Gleise der Usedomer Bäderbahn und natürlich die Straße nach Swinemünde. „Dort arbeiten wir überall mit Vergrämung. Dahinter verbergen sich Duftstoffe, die Wildschweine nicht mögen. Sie werden vom zuständigen Revierförster ausgebracht“, erläutert der Amtschef.

Wildschweinpopulation wächst

Ein Revierjäger kontrolliert allwöchentlich den Zaun, ob er noch intakt ist oder ob die Tore offen gelassen wurden oder jemand womöglich Löcher hinein geschnitten hat. Zudem organisiert er, sozusagen als rechte Hand des Forstamtsleiters, alles, was mit Jagden in diesem Bereich zu tun hat und wird auch selbst Wild erlegen. Das Hauptaugenmerk gilt wegen der ASP dabei den Schwarzkittteln. Die haben sich wegen der guten Futterlage – reichlich Kastanien, Eichel- und Buchenmast sowie viele Essensreste der Urlauber – auch in diesem Jahr reichlich vermehrt. Bei mindestens 100 Wildschweinen liegt daher die Zielvorgabe der Landesforst auf Usedom.

Zehn Kilometer Grenzzaun auf Usedom: Forstamtsleiter Felix Adolphi hätte es vor nicht allzu langer Zeit nicht für möglich gehalten. „Aber angesichts der schnellen Ausbreitung der Seuche musste gehandelt werden. Außerdem wird der Zaun ja irgendwann wieder abgebaut“, sagt er. Nur wann, das weiß niemand zu sagen.

Von Cornelia Meerkatz