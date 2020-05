Am Freitagabend kam es in der Trassenheider Straße in Zinnowitz zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge wurden in den Crash verwickelt – eines landete am Baum, das andere überschlug sich und schleuderte eine Person aufs Feld. Die „Unfallopfer“ wurden von Schauspielern aus Zinnowitz gespielt.