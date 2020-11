Morgenitz

Welche Hausnummer? „Och, das finden Sie auch so“, sagt Astrid Danegger am Telefon. „Es ist das rote Haus im Dorf.“ In Morgenitz sind die Hälfte aller Häuser rot. Rote Klinker, Ziegelbauten, rot verputzt. Astrid Dannegger muss lachen, als wir sie endlich gefunden haben. „Ja, langsam wird’s das rote Dorf. Aber erst gab’s nur meins.“ Das rote Haus mit Keramikwerkstatt in der Töpferstraße. Seit 1990 lebt die Künstlerin dort. Seit 2014 nun im „Mörderhus“. Zu verdanken hat ihr Heim diesen speziellen Spitznamen der ARD-Serie „Usedom-Krimi“, die seit sechs Jahren immer mal wieder vor und in ihrem Haus spielt.

„Sehr schön hier, aber nackig geht nicht.“

2014 lief die erste Episode „Mörderhus“. Darin erschießt Katrin Sass (64) als Staatsanwältin Karin Lossow ihren Mann im Affekt – im Kaminzimmer des Hauses von Astrid Danegger. Der Auftakt der Krimiserie. Lossow muss ins Gefängnis. Wieder in Freiheit, lebt und ermittelt sie meist gern frei von Konventionen und etwas abseits der Legalität auf Usedom auf eigene Faust Mordfälle auf Usedom. In den ersten Folgen lebte sie im „Mörderhus“ mit ihrer Tochter Julia Thiel ( Lisa Maria Potthoff).

Anzeige

Lesen Sie auch: Darum sollten Sie den neuen Usedom-Krimi nicht verpassen

„Plötzlich peng, dann der Schrei. Spannend!“

Astrid Dannegger erinnert sich an die Dreharbeiten zum Auftakt. Die Tochter stand damals unter der Dusche, als der Schuss fiel. „Plötzlich Peng, dann der Schrei. Das war richtig spannend.“ Die Künstlerin hätte sich gefreut, wenn die damals in ihr Badezimmer reingefilmt hätten. Das hatte sie mit selbst kreierten Keramikkacheln gestaltet. Aber da habe der Regisseur abgewunken und gesagt: „Sehr schön hier, aber nackig geht nicht.“

Das „Mörderhus“ von Astrid Dannegger in Morgenitz auf Usedom im Jahr 1982, als sie es gekauft hat. Quelle: Stefan Sauer

Die 80-jährige Künstlerin mag den Usedom-Krimi, freut sich auf jede neue Episode. Ein bis zwei Mal pro Jahr komme das Filmteam zum Dreh angerauscht. „Die wohnen fast alle in Polen, das ist wohl preiswerter.“ Sehr sympathische Leute. Da war ich erstaunt, wie nett die alle sind“, sagt Dannegger. Zum Spitznamen ihres Eigenheims als „Mörderhus“ sagt sie: „Mir ist das doch wurscht, wie die das nennen.“

Haus in Morgenitz 1982 als Ruine gekauft, 1990 eingezogen

Gekauft hat sie ihr „Mörderhus“ 1982. Da hat sie noch mit ihrem Mann in Berlin gelebt. Der sei Seemann gewesen. Dann hätten sie bei einem Usedomurlaub mit dem Rad die zugewucherte Ruine des norddeutschen Bauernhauses entdeckt. Die Besitzer sollten es wegen der Baufälligkeit schon abreißen. „Mein Mann stammt ja aus Koserow, der hat es saniert. Er hat immer Angst gehabt, dass ihm mal was auf den Kopf fällt, so kaputt war das.“

Zur Galerie Es ist eines der berühmtesten Häuser auf der Insel Usedom. Das rote Haus der Künstlerin Astrid Dannegger (80) aus Morgenitz wird seit Beginn der ARD-Serie Usedom-Krimi auf der Insel nur das „Mörderhus“ genannt. Ein spannender Blick ins Innere.

1990 der Umzug auf die Insel. Ihr Mann hat umgeschult auf Töpfer und dann haben sie jahrelang gearbeitet, sogar 18 Lehrlinge ausgebildet. „Der hat das Töpfern schnell gelernt. Dann hat er die Sachen, die ich ihm gemalt habe, getöpfert“, sagt die Künstlerin.

Kunst von Curio , Wegehaupt , Strawalde, Vent , Skorupa an den Wänden

Das Haus ist liebevoll, fast pittoresk, mit einem intellektuellen Witz eingerichtet. Vor dem Panoramafenster mit Metalleinfassung im Kaminzimmer kreischen Kraniche. „Das ist so schön hell hier, weil es damals kein Holz gab. Da haben wir den Schmied bemüht“, sagt sie. DDR halt. Der schwarze Kater Felix, der immer mal wieder durch den Usedom Krimi tigert, schnurrt durch die Stube. An den Wänden hängen eigene Keramiken und Bilder von Usedomer Künstlern wie Sabine Curio oder Matthias Wegehaupt, von Strawalde oder Hans Vent aus Berlin und Horst Skorupa aus Leipzig.

Astrid Dannegger neben einer selbst gefertigten Plastik in ihrem Haus, das als „Mörderhus“ im Usedom Krimi bekannt wurde, in Morgenitz auf Usedom. Quelle: Stefan Sauer

Auf Fensterbänken und Simsen stehen Keramiken von Astrid Dannegger – Gefäße, Figuren der griechischen Mythologie, Fayencen , die Göttin des Weins oder die Göttin des Frühlings. Überall stehen und liegen Bücher herum – Bildbände zur Kunstgeschichte, zur Kunst aus der DDR, Expressionismus, die Bände Sinn und Form oder Belletristik von Simone de Beauvoir und Virginia Wolf bis Ilja Ehrenburg und Ernst Jünger. An der Küchentür hängt ein Pin-Up-Kalender mit nackten Kerlen von 2008. Wohl für Aktstudien.

Dieter Hildebrandt hat mal eine Vase in Morgenitz gekauft

Astrid Dannegger sagt: „ Ernst Jünger ist ein Liebling von mir. Ich verehre seine Werke und ich bilde mir ein, dass der mal in meiner Werkstatt gewesen ist.“ Auch die Schriftstellerin Christa Wolf und der Kabarettist Dieter Hildebrandt waren mal da. Der hat sogar eine Vase gekauft. Katrin Sass sei auch abseits des Sets schon oft zu Besuch gewesen. Die Schauspielerin sagt zum „Mörderhus“: „Ein wundervoller Ort inmitten eines besonders idyllischen Usedom-Dorfes. Ich bin stets gern zum Dreh hierher gekommen. Denn auf eine spezielle Weise ist es auch mein Haus geworden. So muss ich mich regelrecht daran erinnern, dass wir hier ’nur’ drehen. Ich hatte mal ein Haus, das dem in Morgenitz etwas ähnelte. Mit dem Unterschied, dass es an einem See lag. Das echte „Mörderhus“ würde ich also am liebsten an den Bodden verlegen – samt Grundstück – und einziehen. Astrid Dannegger schätze ich als Keramikkünstlerin sehr. Ich habe vor einiger Zeit einen Keramik-Hund von ihr erworben. Der steht jetzt auf meiner Terrasse und erinnert mich immer an Usedom.“

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach.

Wie die Leute vom Film ihr Haus entdeckt haben, weiß Astrid Dannegger nicht. Die standen in der Abenddämmerung in der Tür und waren sehr glücklich, es gefunden haben. Das Geld hätte sie gern genommen, sagt sie „Das war sehr aufregend für mich, weil ich gerad’ in Geldsorgen war.“ Für die Location erhält sie pro Drehtag Miete. Ob sich das lohnt? „Na ja, für mich hat sich das gelohnt. Das macht man ja nicht aus Güte.“

„Die Sass hat in meinem alten Schlafzimmer mal ’ nen Kerl verführt . . .“

Aber Szenen im Inneren gebe es keine mehr. „Das habe ich abgestellt. Das ist zu viel für mich. Für ein kurze Einstellung brauchen die drei, vier Stunden.“ Aber sie freue sich immer, die Leute vom Film zu sehen. Vor allem Katrin Sass. Astrid Dannegger sagt: „Die ist damals sofort gekommen und hat sich alles angesehen. Sehr sympathisch. In einem der ersten Teile hat die Sass auf den Matratzen oberhalb des Kaminzimmers mal irgend ’ nen Kerl verführt. Das war nach sechs Jahren Knast ihre erste Begegnung mit der Zivilisation – in meinem Schlafzimmer.“

Lesen Sie auch

Von Michael Meyer