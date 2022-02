Ahlbeck

Es ist der Alptraum jeder Frau: abends im Dunklen von der Arbeit nach Hause gehen und plötzlich von einem Unbekannten zu Boden gerissen und ausgeraubt zu werden. Genau das ist Petra H. aus Ahlbeck passiert – und zwar nicht nur einmal, sondern gleich zweimal: 2019 und vor wenigen Wochen wieder. Wie geht es einer Frau, der so etwas Furchtbares widerfahren ist? Die OZ hat das Opfer besucht.

Die traumatisierte Frau möchte aus verständlichen Gründen nicht ihren kompletten Namen in der Zeitung lesen. Sie tut sich noch schwer damit, dass sie gleich zwei Mal zum Opfer wurde. Doch dank psychologischer Hilfe und der Entscheidung, sich einen Hund zuzulegen, ist sie gerade dabei, ihr Leben zurückzuerobern.

Täter sprüht ihr etwas ins Gesicht

Die 61-Jährige arbeitet im Schichtdienst, die Arbeit im Pflegeheim gefällt ihr sehr. Am 1. Dezember 2018 ist sie nach Ahlbeck gezogen, „nachdem ich 30 Jahre in Nordrhein-Westfalen gewohnt habe“, berichtet Petra H. Ihr Vater war kurz zuvor verstorben, deshalb kam sie hierher, um die Stiefmutter zu betreuen. „Am 1. Januar habe ich in der Pommernresidenz zu arbeiten begonnen. Alles war prima und nie hätte ich nur einen Gedanken daran verschwendet, dass ich einmal überfallen werden kann“, sagt sie heute.

In dieser Straße kurz vor der Bäckerei Blunck auf der linken Seite wurde die Ahlbeckerin im November 2019 zum ersten Mal zu Boden gestoßen und ausgeraubt. Quelle: Cornelia Meerkatz

Doch der November 2019 sollte sich tief in ihr Gedächtnis eingraben. Denn nach einer Adventsfeier passierte es: „Ich war gegen 19.30 Uhr auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Das sind etwa 500 Meter Weg. Mein Fahrrad habe ich geschoben, weil ich auf der Feier einen Amaretto mit Apfelsaft getrunken hatte. Auf Höhe der Bäckerei Blunck in Ahlbeck sah ich ein schwarzes Auto mit fremdem Kennzeichen, das mir entgegen kam. Es hielt etwa auf meiner Höhe, ein Mann stieg aus, der trug einen Helm und tat so, als ob er auf eine Einfahrt zugeht. Ich dachte noch, der will wohl sein Moped holen. Plötzlich rennt der Typ auf mich zu und sprüht mir etwas ins Gesicht“, schildert sie. Sie sei samt Fahrrad gestürzt.

Nach dem Überfall ging sie zum Frühdienst

Ihre Hilferufe hört ein junges Mädchen. Als sie sich aufrappelt, sieht sie, dass die Tasche mit allen Papieren aus dem Fahrradkorb verschwunden ist. Das Mädchen hatte bereits die Polizei alarmiert – und, welches Glück – sich das Nummernschild des polnischen Fahrzeugs gemerkt. „Stunden später, um 2 Uhr, war ich zu Hause. Meiner Stiefmutter habe ich lieber erst mal nichts gesagt, habe so getan, als sei es auf der Feier später geworden. Um 6.15 Uhr begann der nächste Frühdienst. Ich war pünktlich da, habe mich nicht krankschreiben lassen“, erinnert sich Petra H. Am Nachmittag sei die Kripo dann nach Hause gekommen, da konnte sie den Überfall nicht mehr verschweigen.

Die Beamten hätten lange mit ihr gesprochen. Es sei unwahrscheinlich, dass es noch mal jemand auf sie abgesehen hat. „Dennoch war ich fortan nur zu Hause. Auch als im Frühjahr 2020 der Lockdown aufgehoben wurde, habe ich mich nur verkrochen“, sagt sie. Mit Nachbarn wollte sie nichts mehr zu tun haben, auch gegenüber vielen anderen Menschen, mit denen sie stets gut auskam, sei sie misstrauisch geworden. „Bei jedem Schritt, den ich hinter mir gehört habe, war ich in Angst“, so Petra H..

Corona und die Lockdowns seien ihr ganz Recht gekommen. „Ich musste nirgends hin, wollte es gar nicht. Ich habe mich eigentlich nur zu Hause richtig sicher gefühlt. Was ich zu besprechen hatte, habe ich am Telefon erledigt“, bekennt sie. Der Strand, die schöne Natur – Petra H. war das alles egal. Einzig ihre Freundin, eine Kollegin, hat sie näher an sich ran rangelassen und ist mit ihr ab und zu spazieren gegangen.

Zweiter Überfall an einem Sonntagmittag

Am 16. Januar dieses Jahres geschah das Unfassbare: An diesem Sonntag wird Petra H. gegen 13 Uhr erneut überfallen. Wieder war sie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, bis zu ihrem Hauseingang in der Straße Alter Sportplatz waren es noch etwa 25 Meter. Hinter ihr ging ein Mann, der telefonierte. „Ich hörte, dass er Polnisch sprach. Als ich um die Straßenecke gegangen bin, bekam ich plötzlich einen Schubs von hinten. Beim Fallen habe ich nur eine schwarze Jacke gesehen und gemerkt, dass er meine Tasche haben wollte. Die hatte ich aber ums Handgelenk und meinen Ringfinger gewickelt. Ich habe noch gedacht: Du kriegst meine Tasche nicht“, berichtet sie und in ihren Augen schimmern Tränen.

Das Geschehene wühlt sie auf: Der Täter – Petra H. glaubt, dass es ein Jugendlicher war – sei weggelaufen, als er kapierte, dass sie die Tasche nicht loslässt. Doch bei dem Kampf wurde ihr Finger gleich vier Mal gebrochen. Als die Polizei und der Krankenwagen kam, sei sie kaum ansprechbar gewesen, habe nur geweint. Das kann doch nicht sein, dass ich zweimal überfallen werde, habe sie immerzu gedacht. Intuitiv habe sie gespürt, dass das letzte bisschen Glauben an das Gute im Menschen in diesem Moment auf dem Gehweg vor ihr lag.

Die Tagebuchnummern der Polizei - für beide Überfälle hat Petra H. Strafanzeige gestellt Quelle: Cornelia Meerkatz

„Ich will mein glückliches Leben zurück“

Der Finger musste operiert werden. Als Petra H. aus dem Krankenhaus zurück in Ahlbeck in ihrer Wohnung ist, igelt sie sich noch mehr ein. „Ich habe den ganzen Tag die Rollläden unten gelassen. Aber dann wurde mir klar, dass es doch nicht das Leben ist, was ich haben will. Ich war doch so glücklich an der Ostsee“, sagt Petra H. und betrachtet nachdenklich den noch immer bandagierten Finger. Glücklicherweise hätten ihre Freundin und ihre Kollegen aus dem Pflegeheim, die sich fürsorglich und liebevoll um sie kümmern, genau den richtigen Zeitpunkt abgepasst, um ihre Lebensgeister wieder wachzurütteln. „Und deshalb habe ich mir einen Hund zugelegt und ich bin in psychologischer Behandlung“, erklärt die Ahlbeckerin – und lächelt.

Die Hundedame Juna ist 14 Monate alt und ziemlich groß und kräftig. Es ist ein Mix aus Cane Corso und Kanarischer Dogge. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, meint Petra H.. Und tatsächlich: Obwohl erst drei Wochen vereint, folgt ihr der Vierbeiner auf Schritt und Tritt und gibt kein noch so winziges Wau von sich. „Seit ich Juna habe, weicht die Angst. Mit ihr gehe ich oft am Strand entlang, immer zwischen 16 und 17 Kilometer. Sie braucht Bewegung und meinen Gedanken tut die frische Luft gut.“

In Kürze soll es in die Hundeschule gehen: „Wir müssen beide lernen“, so die Neu-Hundebesitzerin. Dennoch ist sie sich sicher: „Mit Juna an der Seite wagt es niemand, mich noch einmal derart zu erniedrigen und zu überfallen.“ Petra H. will endlich ihren Traum an der Ostsee leben und das Leben genießen.

Von Cornelia Meerkatz