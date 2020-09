Neu Pudagla

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 111 bei Neu Pudagla auf Usedom sind am Donnerstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Gegen 14.45 Uhr kam es auf Höhe des Bahnüberganges Neu Pudagla zu dem Unglück. Ein 60-Jähriger war mit seinem BMW in Richtung Ückeritz unterwegs und kam hinter dem Bahnübergang in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab.

Daraufhin kollidierte der Wagen frontal mit einem Lkw, der in einer Baustelle wartete. Der Unfallverursacher sowie der 43-jährige Fahrer des Lkw wurden leicht verletzt und erlitten einen Schock. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme sowie der Bergung der Kraftfahrzeuge musste die Unfallstelle für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45 000 Euro geschätzt.

