Bansin

Ein Robinson Crusoe auf Usedom – der Buchtitel klingt gar nicht schlecht. Einsamkeit auf der Sonneninsel geht aber gerade nicht. Auf der Insel ist Hochsaison, Promenaden und Strände sind voll. Und dennoch hat Volker Kaminski ein Plätzchen gefunden, wo er einsam war. Hinter dem FKK-Strand in Bansin ist er Richtung Ückeritz gewandert, entlang der Steilküste. „Niemandsland. Wunderschön“, sagt der Schriftsteller, der im Juni seinen siebenten Roman „Herzhand“ herausgebracht hat.

Der Berliner ist Usedom-Fan und regelmäßig in den Kaiserbädern. „Bei einer Freundin in der Bansiner Waldstraße. Sie ist Schriftstellerin“, sagt der 62-Jährige, den wir an der Bansiner Promenade treffen. In der Hand hat er sein Notizblock. „Zwischen Badehose und Bleistift“, so würde er seinen zwölftägigen Aufenthalt mit der Gattin auf der Insel überschreiben.

Kaminski, der seit 2014 Lehrbeauftragter für kreatives Schreiben an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin ist, lässt sich im Urlaub gerne inspirieren. Am liebsten, wenn er im Strandkorb sitzt und aufs Meer schaut. Da kann er sich problemlos in den Teutoburger Wald für einen historischen Roman denken, um dann doch die Gegenwart zu bemühen. „Bei der schreienden Möwe baue ich das Verb ‚kreischen‘ durchaus in die Geschichte ein“, sagt der Berliner, der immer mit dem Zug anreist. Als Verfasser von Romanen, Erzählungen, Essays, Glossen und Rezensionen liest man halt gerne.

Linkshänder schreibt über Selbstmord

Nach Monaten coronabedingter Zwangspause konnte er Anfang Juli in Karlsruhe mal wieder vor Publikum lesen. Kaminski widmet sich in seinem neuesten Roman einem Linkshänder. Einem wie er, der als Linkshänder in der Schule umerzogen wird. Doch die linke Hand, die wilde, die starke, meldet sich zurück. Helge, der Protagonist der Geschichte, gibt ihr nach und beginnt zaghaft, mit der linken Hand die Geschichte seiner großen Liebe Elena und ihres Selbstmords aufzuschreiben. Es wird seine Herzhand.

Drei Manuskripte habe der Berliner noch in der Schublade. Ein weiteres dürfte nach seinem Usedom-Urlaub folgen. Viele Seiten seines Notizbuches sind beschrieben. Er setzt auf Handschrift und mag nicht mit Laptop im Strandkorb sitzen. Es wird ein Zukunftsroman. „In einer Zukunftswelt versorgen Roboter die Menschheit. Wegen der Überbevölkerung werden alte Menschen um die Ecke gebracht“, sagt der Berliner zum roten Faden der Geschichte.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zurück zum Hier und Jetzt: Neben Strandtagen und Radtouren nach Swinemünde und ins Achterland gönnt sich Kaminski auch Kultur. Er schwärmt vom Atelier Otto Niemeyer-Holstein in Koserow und vom Hans-Werner-Richter-Haus in Bansin. „Richter war ein Großer“, sagt der Berliner. Hans Werner Richter hat mit der Gruppe 47 eine der wichtigsten bundesdeutschen Schriftstellergruppierungen der Nachkriegszeit gegründet. Eine Lesung in dem Haus, das könnte sich der Hauptstädter gut vorstellen. Helge, der Linkshänder, war sicher noch nicht auf Usedom.

Von Henrik Nitzsche