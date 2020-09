Usedom

So einen Riesen hat das Usedomer Seezentrum noch nicht gesehen. 95 Meter lang, 11 Meter breit, 56 Kabinen, knapp 600 Passagiere – am 20. Oktober soll das Fahrgastkabinenschiff „ Junker Jörg“ im Stadthafen festmachen. „Das Schiff bleibt zwei Nächte“, sagt Hafenmeister Roland Vierkant zur Premiere der Flusskreuzschifffahrt. Das Dreideck-Kabinenschiff der 4-Sterne-Kategorie wird am 60 Meter langen Betonanleger festmachen.

Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer hofft, dass es nicht das letzte Schiff dieser Art im Stadthafen ist. „Wir sind mit den Reedereien im Gespräch. Inzwischen hat nämlich die Stadt auch einiges zu bieten“, so Storrer. Er verweist auf die jüngst eröffnete Inselmühle, die einen Ausflug wert sei. „Wir haben das Traktorenmuseum, Stadtführungen sind auch möglich“, ergänzt der Hafenmeister, der in den letzten Wochen viele E-Mails zu Reedereien geschickt hat, um auf das Seezentrum aufmerksam zu machen.

Anzeige

2022 sollen es 30 Ankünfte im Jahr sein

„Die Fahrpläne für 2021 stehen größtenteils. Vielleicht können wir da noch in die eine oder andere Lücke springen. Unser Hauptaugenmerk liegt auf 2022. Da sollen es bis zu 30 Ankünfte im Jahr sein“, so Vierkant. Der Hafen biete für die langen, eleganten Schiffe beste Voraussetzungen. „In der Hafeneinfahrt haben wir eine Solltiefe von zwei Metern und 20 Meter breites Fahrwasser. Am Anleger haben wir zwischen 2,80 und 4,20 Meter. Für Kabinenschiffe, die einen Tiefgang von 1,40 Meter haben, ist das gar kein Problem“, meint der Hafenmeister.

Weitere OZ+ Artikel

Wasserseitig ist der Hafen inzwischen fertig, wie der Bürgermeister betont. An Land soll noch einiges passieren. Die Marinapark GmbH will auf dem Areal 36 Ferienwohnungen errichten. Zudem ist eine Gaststätte mit Pensionszimmern geplant, die der Betreiber des Stolper Restaurants „Remise“ bauen will. „Die Schlussvermessung durch das Katasteramt ist durch, der Zerlegungsentwurf liegt vor“, sagt Storrer. Damit würden die beiden Investoren ihre Flächen kennen. „Es gibt aber noch Verhandlungen“, fügt er hinzu.

Fertig seien dagegen der Spielplatz und das Grün im Hafen. Storrers Favorit ist und bleibt die Brücke nach Paske. „Das ist eine Spazier- und Fahrradmeile geworden. Die Beleuchtung der Brücke im Handlauf ist etwas Besonderes“, schwärmt Storrer vom Hafen, der im vergangenen Jahr nach umfangreicher Sanierung (rund drei Jahre) mit Investitionskosten von rund 20 Millionen Euro übergeben wurde.

Traditionsschiff aus den Niederlanden

Zwischen den vielen Skippern, die seitdem den Hafen gut frequentieren, fiel kürzlich ein 35 Meter langes Traditionsschiff aus den Niederlanden auf, das im Usedomer Hafen festgemacht hatte. Kapitän und Schiffseigner Herman van Linschoten war mit dem einstigen Frachtschiff, das inzwischen für Charterfahrten eingesetzt wird, von Peenemünde gekommen. In Usedom angekommen, hatte ihn Bürgermeister Jochen Storrer mit einer Flasche speziell abgefüllten Kirchenweins begrüßt. Storrer: „Er war begeistert und will im nächsten Jahr wiederkommen.“

Kürzlich machte im Usedomer Seecenter ein 35 Meter langes Traditionsschiff aus den Niederlanden fest. Quelle: Ingrid Nadler

Begeisterung – darauf hofft das Usedomer Stadtoberhaupt auch bei Kay Peters, Chef der gleichnamigen Reederei in Ueckermünde. Dreimal täglich fährt die „Jan van Cuyk“ Kamminke an, auch Swinemünde steht auf dem Tourenplan. Usedom noch nicht. „Wir sind dran“, meint Storrer. Kay Peters könnte sich durchaus vorstellen, Sonderfahrten in den Usedomer Stadthafen anzubieten. „Touren nach einem festen Fahrplan sehe ich aber nicht“, so Peters. Zu DDR-Zeiten habe es diese Verbindung allerdings schon gegeben.

Von Henrik Nitzsche und Ingrid Nadler