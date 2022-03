Usedom für die Ukraine: Mit großem Einsatz werden Einheimische aktiv

Zinnowitz/Insel Usedom

Die Sonntage in der Passionszeit haben lateinische Namen, die sich auf die ausgewählten Psalmen beziehen. Wir stehen vor dem Sonntag Reminszere – „Gedenke, Herr an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen ist.“ (Psalm 25,6). Dieses Gebet wendet sich an Gott. Der Psalmbeter bittet, dass Gott uns mit Barmherzigkeit begegnet. Der Beter ist sich seiner Fehler bewusst und bittet Gott um ein großes Herz.

Wenn wir in diesen Tagen in die Welt schauen, stehen wir immer mehr vor einem Trümmerhaufen. Auf der einen Seite können wir für den Frieden in der Welt beten. Wir können um große und weite Herzen bitten. Herzen, die sich bewegen. Herzen, die sich öffnen. Frieden kann dort entstehen, wo Liebe sichtbar wird. Wenn Menschen zeigen, dass die Liebe das Wichtigste ist, kann sich die Welt verändern. Es ist gut zu wissen, dass viele Menschen für den Frieden beten.

Fleißige Hände im Zinnowitzer Haus Kranich

Barmherzigkeit wird auch an anderen Stellen sichtbar. Wenn ich in den vergangenen Tagen in die Zeitung oder auf mein Smartphone geschaut habe, konnte ich entdecken, wie Leute ihre Herzen geöffnet haben. Mit großem Einsatz werden Einheimische aktiv. Viele Aktionen wurden ins Leben gerufen, die sich für Menschen aus dem Kriegsgebiet, der Ukraine, einsetzen.

Ich denke da zum Beispiel an die fleißigen Hände aus dem Haus Kranich in Zinnowitz, das Team um Sonja Maier, das Hilfsgüter gesammelt und verpackt hat, die nun schon auf dem Weg an die polnisch-ukrainische Grenze sind. Ich habe die Bilder von Ronald Müller gesehen, der sich mit seinem Reisebus in einem Hilfskonvoi auf den Weg gemacht hat, um Hilfsgüter zu transportieren und auf dem Rückweg Menschen aus der Ukraine einen Weg in die Sicherheit zu ebnen.

Andere stellen Wohnungen zur Verfügung, damit Geflüchtete einen Ort zum Ankommen haben. Hier greifen viele Aktionen zusammen. Jedermann hilft mit dem, was er hat und kann. Das Entscheidende ist, dass es von Herzen kommt. Ronald Müller wird in der Zeitung zitiert: „Für Angst ist hier kein Platz, es funktioniert wie eine große Familie“. Wenn wir uns für den Frieden einsetzen, sind wir eine große Familie. Verbunden im Herzen, ein gemeinsames Ziel vor Augen, Menschen mit Liebe zu begegnen. Menschen zu unterstützen, ihnen Obdach zu geben in Sicherheit. So können wir ihnen vielleicht etwas von ihrer Angst nehmen.

Hier gibt es Infos, wo Sie aktiv werden können

Es sind kleine Schritte. Schauen Sie gerne auf die Seiten: usedom-hilft.de oder wirbewegenhilfe.de. Vielleicht entdecken Sie einen Ort, an dem Sie aktiv werden können. Vielleicht lassen Sie sich einladen zu einem der Friedensgebete hier in der Region.

Das Reminszere – Gedenke – des Psalmbeters richtet sich an Gott, die Bitte um Gottes Barmherzigkeit. Es kann aber auch uns gelten: Denken wir darüber nach, wo wir uns einbringen können mit offenem Herzen, mit helfenden Taten, im Gebet für den Frieden, als ein Zeichen für mehr Liebe unter den Menschen.

Von Cord Bollenbach