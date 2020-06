Usedom hat jetzt ein Wimmelbuch: Das sagen die kleinen Testleser dazu

Zinnowitz

„ Usedom wimmelt“ steht auf dem Cover des neuen Bilderbuchs aus dem Sutton Verlag. Seit vergangener Woche ist es auf dem Markt. Die OSTSEE-ZEITUNG wollte von Kindern und Eltern wissen, wie die bunten Illustrationen von Dagmar Lüke bei ihnen ankommen.

Kita-Kind Nele schnappt sich das große Buch und braucht es gar nicht aufzuschlagen, um schon die erste Entdeckung zu machen: Bereits das Cover zeigt eine turbulente Strandszene rund um die Ahlbecker Seebrücke. Schnell ist sie umringt von anderen Kindern. Gemeinsam entdecken sie ein Schwein: „Was macht das denn da?“ Sie kringeln sich vor lachen.

Drollige Szenen in Karlshagen und am Strand

Das Schweinchen ist gewissermaßen der rosa Faden durch die sieben doppelseitigen Szenen des Buches. Gemeinsam mit den Badegästen Hanna und Paul – stets an ihren historischen Kostümen zu erkennen – besucht Schwein Rosa die Insel. Viel Bekanntes ist dabei, darunter der Kletterwald Pudagla, das Sandfigurenfestival oder das Hafenfest in Karlshagen.

„Oh, was ist das denn?“ Die Kinder überschlagen sich mit ihren Rufen und zählen auf, was sie sehen: „Eine Meerjungfrau! Ein Storch, der ein Eis geklaut hat. Ein Haus auf dem Kopf. Cool, die Gondel und schau mal, da sitzt eine Krake drin.“ Die Details können noch so klein sein, die Kleinen haben riesigen Spaß dabei, in jedem Strauch etwa Drolliges ausfindig zu machen. Und sie erkennen viele Orte wieder: „Schau mal, da war ich schon.“

Nele zählt spontan auf, wo sie schon überall selber war und auch die anderen Kinder berichten von ihren Erlebnissen auf der Insel, bis ein Junge ruft: „Wir sind auf diesem Bild ja mitten in Karls Erdbeerhof.“ Die fünfjährige Nele erklärt: „Na klar, deshalb essen die Waschbären auf dem Dach ja auch Erdbeeren.“ Auf die Frage, wem das Buch gefallen könnte, sind sich alle einig: „Das ist für Kinder“, rufen sie. „Aber auch für welche, die schon ganz alt sind.“

Da ist allerhand los im Bilderbuch „Usedom wimmelt“ aus dem Sutton Verlag. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Tipp einer Mutter: Buch kann man gut verschenken

Petra Schönhofer beobachtet die Szene am Rande. Sie ist Mutter einer Sechsjährigen und kennt Wimmelbücher bereits aus ihrer Kindheit. Auch ihre Tochter wächst damit auf. Sie hat eine Idee: „Ich glaube, dieses Buch ist ein gutes Mitbringsel. Ich würde es verschenken.“

Davon dürften die Beschenkten jedenfalls lange etwas haben, denn das Buch ist aus stabilem Karton und foliert. Schokospuren kann man also leicht wieder abwischen und es geht auch am Strand nicht aus der Form. Für 14,99 Euro ist „ Usedom wimmelt“ im Buchhandel erhältlich.

Von Juliane Schultz