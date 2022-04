Usedom im Wandel der Zeiten: Lüttenort zeigt Werke von Niemeyer, Manigk und Wegehaupt

Koserow

Im Atelier Otto Niemeyer-Holstein in Lüttenort ist die Ausstellung „Usedom - Im Spiegel der Malerei und Graphik“ eröffnet worden. Die 48 dort gezeigten Werke stellen nur einen kleinen Teil einer mehr als 700 Arbeiten umfassenden Sammlung dar, die in Lüttenort aufbewahrt und gehütet wird. Die Auswahl stammt von Niemeyer selbst und von 23 anderen Künstlern, mit denen der Hausherr befreundet war, wie Otto Manigk, Herbert Wegehaupt, Fritz Cremer, Max Uhlig oder Karen Schacht. Die Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Druckgrafiken sind in den 45 Jahren von 1936 bis 1981 entstanden. Ein zufällig gewählter Zeitraum?

Keineswegs. Museumsleiterin Franka Keil nahm bei der Ausstellungseröffnung Bezug zu einer in der Neuen Nationalgalerie in Berlin gezeigten Ausstellung, die unter dem Titel „Kunst der Gesellschaft 1900 bis 1945“ untersucht, wie damalige Kunstschaffende auf die historischen Entwicklungen reagierten und welche Positionen sie dabei einnahmen. Franka Keil: „Das 21. Jahrhundert ist 22 Jahre alt und wir fühlen uns konfrontiert mit nie dagewesenen Herausforderungen in einer globalisierten Welt. Alle bisherigen Erfahrungen taugen nicht, um aktuelle Überlebenskonzepte zu entwickeln. Was also kann uns Kunst heute vermitteln?“

Lüttenort – eine geistige Oase

„Lüttenort sei immer ein Ort der Begegnungen, des freien, produktiven Gedankenaustauschs mit Künstlern und Kunstfreunden gewesen. Eine geistige Oase, in der sich Niemeyer Holstein zeitlebens eben auch mit dieser Frage beschäftigt habe. Angelehnt an den Kunsttheoretiker Konrad Fiedler, der 1942 ein Buch mit dem Titel „Vom Wesen der Kunst“ herausgegeben hat, ist folgender Gedanke Otto Niemeyer Holsteins überliefert: „Es ist weniger wichtig ob das Leben ohne die Kunst eine Einbuße erleidet, viel wesentlicher ist, dass unser Weltbild ohne die Kunst unvollständig wäre.“

Die Sammlung sagt viel über den Künstler selbst, über seinen künstlerischen Werdegang, seine Kontakte, seine Kunstauffassung. Unter der Fragestellung, wie sich Usedom im Wandel der Zeiten verändert hat, wurden für die Ausstellung Werke ausgewählt, die die Landschaft und das Leben auf der Insel Usedom zum Motiv haben. „Wenn man bedenkt, wie sich die Insel seit den 1930er Jahren gewandelt hat, sind die Usedom-Motive Bilder einer versunkenen Zeit“, sagt Franka Keil. „Die Einwohnerzahl von Koserow hat sich bis 1981 verdoppelt, die Zahl der Gäste verfünffacht und bis heute sind es 15mal so viele. Worin also besteht unsere Aufgabe als Museum? Darin, zu bewahren und zu vermitteln! Wie wohl, wird die Kunst dereinst für die Jahre 2000 bis 2030 beschrieben werden?“

Info: Die Ausstellung ist bis 16.Oktober im Atelier Otto Niemeyer-Holstein in Lüttenort auf Usedom zu sehen. Die Galerie ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Ingrid Nadler