Zinnowitz

Sie sind mit Keschern, Schaufeln und Wathosen ausgerüstet und arbeiten sich kopfunter durch den Strandsand: die Bernsteinsucher von Usedom. Am vergangenen Wochenende hat OZ-Fotograf Tilo Wallrodt die Jäger nach dem sogenannten „Gold der Ostsee“ zwischen Kölpinsee und Ückeritz beobachtet. Seine Bilder machen Lust, sich zu den Menschen zu gesellen, die gleichzeitig konzentriert und zutiefst entspannt wirken, während ihre Augen und Hände den Brandungssaum durchpflügen.

Aber ist das gerade die richtige Saison zur Suche? Und was, wenn man fündig wird – was macht man eigentlich mit so einem Bernstein oder gar vielen, wenn man besonders erfolgreich war? Na klar, in Glasgefäßen gesammelt geben sie eine hübsche Dekoration ab. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten erklärt Thomas Reich, Inhaber der Bernstein-Manufaktur „Bern-Stein-Reich“ in Zinnowitz.

Ostsee-Zeitung: Hallo Herr Reich, wie viel Bernstein darf man eigentlich vom Strand mitnehmen, gibt es eine Beschränkung wie etwa bei der Pilzsuche?

Thomas Reich: Nein, da gibt es keine Regeln. Letztlich reden wir hier ja auch nur von fossilem Harz. Allerdings ist bei einer Schippe als Werkzeug Schluss. Illegalen Bergbau darf man nicht betreiben, indem man mit einem Bagger anrückt.

Und ist für die Suche denn aktuell die richtige Zeit?

Grundsätzlich kann jeder Tag und jede neue Welle einen Bernstein bringen. Und Usedom ist ohnehin der wichtigsten Bernsteininseln der Welt. Aber eigentlich herrschen zur Zeit keine optimalen Bedingungen. Auch am vergangenen Wochenende nicht.

Offenbar zieht es die Leute gerade trotzdem nach draußen.

Sturmtief Gisela im Oktober hat das wohl befeuert. Das hat viel Bernstein angespült. Ich selbst war auch recht erfolgreich. Aber davon abgesehen: Wenn man sucht und die Ostsee dabei rauscht, ist man ganz bei sich und fokussiert. Das ist durchaus meditativ. Ich merke dann richtig, wie die Leute runterfahren.

Sie bieten geführte normalerweise Bersteinwanderungen an – auch trotz Corona?

Ich konzentriere mich gerade auf kreative Arbeiten mit Holz und Metall. Außerdem produziere ich Schmuck. Führungen und meine Schleifkurse mache ich aktuell nicht. Es gibt ja auch kaum Touristen. Übrigens gebe ich keine Fundgarantie – aber ein paar Tipps, wie man erfolgreicher sucht und findet, zeige ich natürlich.

Was stellt man nach erfolgreicher Suche denn mit den Steinen am besten an?

Viele stellen sich ihre Steine in Gläsern auf die Fensterbank oder sortieren sie in Angelkästen, geordnet nach Datum und Fundort als Urlaubserinnerung. Manche kommen mit den Steinen zu mir und lassen sie auf Echtheit prüfen. Andere lassen sie polieren und als Kette fassen.

Sie kaufen aber auch Steine an. Könnte ich damit reich werden?

Nein, reich wohl nicht. Ich bin es auch nur, weil das mein Name ist. Für einen Bernstein um die 24 Gramm (zeigt ein großes, leuchtendes Exemplar) bekommt man derzeit etwa 15 Euro. Je mehr Bernstein am Stück man findet, umso interessanter ist es für Käufer. Ich kaufe eher Kuriositäten.

Wenn man schon nicht reich wird – was fasziniert die Menschen dann an der Suche nach diesen Steinen?

Wir sind eben alle Jäger und Sammler. Für mich ist es einer der faszinierendsten Werkstoffe überhaupt. Wenn man das Material schleift und bearbeitet, verströmt Bernstein ätherische Gerüche und jeder Stein duftet ein wenig anders. Ich glaube ich fast, ich könnte die Farbe des Steins am Geruch erkennen.

Und was war ihr spektakulärster Fund?

Das war eine Zooinkluse – eine Hungerwespe eingeschlossen im Stein. Das ist auch deshalb so spannend, weil sie uns daran erinnert, dass hier einmal tropisches Klima herrschte. Dabei hatte ich gleich mehrfach Glück: Gefunden hatte ich den Stein im April. Später im August wollte ich ihn bei einer Vorführung schleifen. Er war etwas unförmig, deshalb habe ich ihn zurecht gesägt – haarscharf am Tier vorbei. Erst beim Schleifen kam sie dann zum Vorschein.

Von Juliane Schultz