Usedom macht dicht: Polizei kontrolliert an den Inselzufahrten

Wolgast/Insel Usedom

Diesmal hat die Polizei schneller reagiert. Seit Samstagmittag gibt es stationäre Kontrollen an den beiden Inselzufahrten sowie den Grenzübergängen in Ahlbeck und Garz. Das frühlingshafte Wetter lockte viele Tagestouristen nach Usedom. Laut geltender Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der bundesweit noch immer zu den Corona-Hotspots zählt, sind tagestouristische Ausflüge untersagt.

Die Ordnungshüter hielten an den Zufahrten in Richtung Insel Usedom all jene Autos an, die kreisfremde Kennzeichen hatten. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden am Samstag bis zum frühen Nachmittag kurz hinter der Zecheriner Brücke 115 Fahrzeuge gestoppt, von denen 27 abgewiesen wurden.

In Wolgast-Mahlzow waren es 87 Kraftfahrer, die die Kelle der Beamten zu sehen bekommen haben. 15 seien zurückgewiesen worden. Neben den stationären Kontrollen sind im Kreisgebiet auch mobile Polizeistreifen im Einsatz. Die Kollegen der Reviere werden von Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Seit Samstagmittag kontrlliert die Polizei den Einreiseverkehr an der Zecheriner Brücke. Quelle: Henrik Nitzsche

Die Bilder vom vergangenen Wochenende, wo es einen regelrechten Massenansturm gab und besonders auf den Seebrücken die Tagestouristen dicht gedrängt unterwegs waren, blieben bislang aus, so ein Polizeisprecher. Er kündigt an, dass es möglicherweise auch am Sonntag Kontrollen gibt.

Von Henrik Nitzsche