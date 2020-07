„Usedom – mit Abstand am schönsten!“: Dahlemann diskutiert mit Hoteliers

Bansin

„Wir sind in der Corona-Pandemie mit einem tiefblauen Auge davongekommen, aber wir sind mit dem Thema Tourismus noch nicht durch“, sagte am Mittwochabend Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff in seinem Kaiserstrand Beachhotel in Bansin und wusste sich dabei eins mit anderen Hoteliers und Vertretern von Hotellerie und Gastronomie.

Gemeinsam diskutierten sie mit dem Parlamentarischen Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann ( SPD), der sich gegenwärtig auf Vorpommerntour befindet. Vor Bansin hatte er bereits Zingst und das Postel Wolgast besucht. „Wir alle wissen, wie schwer die Corona-Pandemie gerade dem Tourismus in unserem Land zugesetzt hat. Es mussten drastische Maßnahmen ergriffen werden, um Einheimische, Gäste und Personal zu schützen. Aber es hat sich gezeigt – strenge Maßnahmen und vorsichtige Öffnungen waren richtig“, begründete er das Handeln der des Schweriner Kabinetts.

Und weil so umsichtig gehandelt wurde, werde über weitere Lockerungen nachgedacht. Erst mal gebe es ab 10. Juli wieder die Möglichkeit, den Hotelgästen ein Büfett anzubieten, sagte Dahlemann.

Viele bürokratische Hindernisse für Hoteliers

Die Usedomer Hoteliers hatten dennoch viele Fragen. Neben Rolf Seelige-Steinhoff nahmen auch auch der Chef des Dehoga-Regionalverbandes Ostvorpommern Krister Hennige ( Hotel Vineta Zinnowitz und Inselhof Zempin), der Vorsitzende des Hotelverbandes Insel Usedom Michael Raffelt ( Hotel Hanse Kogge Koserow), Frank Römer (Seeklause Trassenheide), Carsten Villenbockel (Steigenberger Heringsdorf), Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom und Koserows Kurdirektorin, Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann und Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken am Treffen teil.

Das Fragenpaket reichte von der Wiederzulassung des Tagestourismus über die Komplettöffnung von Kita und Schule, dem digitalen Meldeschein bis zu Finanzierungsmöglichkeiten und bürokratischen Hürden für die Bezahlung der Azubis während der wegen Corona geschlossenen Hotels. Die Diskussion war sehr ehrlich.

Mehr Gäste aus Süddeutschland

Dahlemann seinerseits lobte die Branche. Insbesondere Hoteliers und Gastronomen von der Insel Usedom hätten sehr akribisch an einem Konzept für Schutzstandards für größtmögliche Sicherheit im Tourismus gearbeitet. „Damit waren wir bundesweit Vorreiter. Wir spüren nun auch, dass wir in diesem Jahr mehr Gäste aus den südlichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg bei uns auf den Inseln, aber auch im Binnenland begrüßen können“, betonte er. Ziel sei es, sie dauerhaft für MV zu gewinnen. „Das ist eine große Chance für unseren Tourismus, die wir nutzen müssen.“

Dahlemann verteidigte in dem Zusammenhang, dass der Tagestourismus im Augenblick noch nicht möglich ist: „Die mangelnde Nachvollziehbarkeit von Infektionsketten könnte den guten Saisonstart gefährden. Deshalb müssen wir auch hier behutsam vorgehen“, lautete seine Antwort gegenüber den Hoteliers. Sie bestätigten, dass mehr Gäste aus Süddeutschland vor Ort sind.

„Allerdings sind unsere Häuser im Juli und August nicht zu 100 Prozent ausgebucht. Gleiches gilt für die Campingplätze. Anders ist das in diesem Jahr bei Ferienwohnungen. Da findet man so gut wie nichts Freies mehr“, so Michael Raffelt. Der Stammgästeanteil in den Hotels liege jetzt im Juli bei 50 Prozent.

Hilfen stärker fokussieren

In den Gesprächen wurden auch die Hilfen seitens des Landes und des Bundes angesprochen. Den Dank an die Landesregierung stellte Krister Hennige der Diskussion voran. Klar wurde der Wunsch geäußert, die Hilfen stärker zu fokussieren und angedachte bzw. laufende Förderungen zur Existenzsicherung der Betriebe wie auch die bestehende Azubi-Förderung nicht durch bürokratische Nebenbestimmungen ins Leere laufen zu lassen.

„Die schweren Zeiten der Branche sind noch nicht überstanden. Auch wenn es jetzt im Sommer scheint, dass es vorerst gut läuft, holen uns der nächste Winter und das Frühjahr schnell ein. Dann wird sich zeigen, welche Betriebe überstehen werden und welche nicht“, so Hennige. Auch der Hotelverband Insel Usedom ist überzeugt, dass im Januar etliche Häuser nicht umhin kommen, Personal zu entlassen. „Wir schieben jetzt einfach viele Dinge nur vor uns her. Wir werden im Winter 2020/21 noch coronabedingt Unterstützung brauchen“, erklärte Michael Raffelt.

Dennoch ermunterte Patrick Dahlemann die Hoteliers, weiterhin den Tourismus auf Usedom mit Stolz, Erfindergeist, Kreativität und großartiger Gastfreundlichkeit zu betreiben. Dass sie es können, habe die Umsetzung der Vorgaben der Politik bewiesen. Die Ideen, die dabei von Usedom kamen, seien visionär gewesen. „Wir sind Urlaubsland und können es wieder zeigen. Die Devise muss sein: Vorpommern – mit Abstand am schönsten!“

Von Cornelia Meerkatz