Das Sommerevent „Usedom feiert den 75. Geburtstag des Bikini“ soll zu einer großen Gemeinschaftsaktion der Insel Usedom werden. Ausgehend von einer Idee des Usedomer Bademoden-Sammlers Jürgen Kraft, ist am Nachmittag des 5. Juli eine Bikini-Vorführung auf der Koserower Seebrücke geplant.

„Primär geht es einfach darum, verschiedene Bikini-Modelle der aktuellen Zeit zu präsentieren“, informiert Nadine Riethdorf, Leiterin der Koserower Kurverwaltung. Schließlich kommen die Bikinis nach wie vor in allen nur denkbaren Farben und Zuschnitten daher. Genau diese Vielfalt ist es, die Usedom als eine der Tourismushochburgen Norddeutschlands präsentieren will. „Gelaufen wird auf der neuen Seebrücke bis zum Brückenkopf und dort auf der neu geschaffenen, etagenförmigen Sitzlandschaft, wo die Models für die Presse gemeinsam fotografiert werden“, teilt die Kurdirektorin mit. Mehrere Medien hätten bereits ihr Interesse bekundet.

Kleine Preise für alle Teilnehmerinnen

Die Organisatoren wollen für die Präsentation der Bademode auf dem Catwalk interessierte Mitstreiterinnen animieren. „Zur Vorführung suchen wir Mädels und Frauen, egal in welchem Alter oder ob dick, dünn, alt oder jung, in ihren normalen Bikinis“, erklärt Nadine Riethdorf. Wer gern mitmachen möchte wird gebeten, sich in der Kurverwaltung Koserow per E-Mail unter info@seebad-koserow.de oder telefonisch unter 03 83 75/2 04 15 zu melden. Unter allen Teilnehmerinnen werden kleine Preise verlost. Zusätzlich wird Jürgen Kraft aus seiner Kollektion einige besondere historische Modelle mitbringen, um auch einen Einblick in die 75-jährige Historie der Bikini-Strandgarderobe zu gewähren.

Victoria Fisch präsentiert ihren Bikini mit einem Kopfstand, flankiert von den Trassenheider DLRG-Rettungsschwimmern Katrin und Volker Barg. Quelle: Kurverwaltung Trassenheide

Zudem wollen die Initiatoren im Vorfeld der Koserower Bademodenschau in den sozialen Medien für die Show kräftig die Werbetrommel rühren. Die Kurverwaltungen sind aufgerufen, im Netz ihre jeweiligen Orte mit einem oder mehreren Bikini-Models zu präsentieren, wobei die Mannequins möglichst werbewirksam zum Beispiel vor der Ahlbecker Seebrücke, vor dem Usedom-Logo in Zinnowitz oder mit dem Maskottchen Karlchen in Karlshagen fotografiert werden sollen. Es wird ausdrücklich angestrebt, dass jeder Ort in diesen Reklamefeldzug eingebunden wird.

Start für ein skandalöses Kleidungsstück

Der Bikini gilt als das skandalöseste Kleidungsstück der Geschichte. Es war der französische Bademodendesigner Louis Réard, der am 5. Juli 1946 im Pariser Schwimmbad Molitor eine Misswahl veranstaltete, die gleichzeitig die Premiere für den weltweit kleinsten Zweiteiler war, den Bikini. Der Name war damals mit Bedacht gewählt, denn der am Bikini-Atoll durchgeführte verheerende Atombombentest der Vereinigten Staaten von Amerika war erst wenige Tage her und Réard hatte sich fest vorgenommen, mit seiner Modeschöpfung inmitten Frankreichs gleichsam eine Bombe, wenn auch ganz anderer Art, platzen zu lassen. Tatsächlich griff die Presse diesen Zusammenhang auf, was zu einer schlagartigen weltweiten Verbreitung der kleinen, großen „Erfindung“ beitrug.

Dennoch dauert es noch einige Jahre, bis das kleinste öffentliche Bekleidungsstück seinen Siegeszug um den Globus antrat und, ausgehend von der westlichen Welt, auch Anteil an der Emanzipation der Frau hatte. Schützenhilfe gab es von so bekannten Protagonistinnen wie Marilyn Monroe oder Brigitte Bardot, die mit ihrer persönlichen Garderobenwahl dazu beitrugen, den Bikini hof- und alltagsfähig zu machen. Originale Bikinis des Modedesigners Louis Réard sind heute nur noch in sehr geringer Anzahl erhalten und gelten daher als besonders wertvoll. Lediglich 16 Exemplare sind bekannt. Allein zwölf dieser Bikinis der ersten Stunde befinden sich im BikiniARTmuseum für Bademode und Badekultur im baden-württembergischen Bad Rappenau.

