Trassenheide

Weil die Waldbrandgefahr in einigen Regionen auf Usedom besonders hoch ist, sollen nun im Auftrag des Forstamtes Neu Pudagla Löschwasserbrunnen direkt in den Wäldern bei einem Brand sofort helfen. Insgesamt zwölf Brunnen werden in vier Revieren des Forstamtes in den Boden gebracht.

Die erste Löschwasserentnahmestelle ist installiert – im Wald am Radweg zwischen Trassenheide und Karlshagen im Revier Trassenmoor. Vier solcher Brunnen sollen es im Inselnorden werden, wie Sylvia Schulz vom Forstamt Neu Pudagla informiert. „Wir haben sehr oft Waldbrände“, sagt sie und erinnert an das große Feuer zwischen Peenemünde und Karlshagen Ende Juni 2019. Rund 150 Feuerwehrleute kämpften zwei Tage lang gegen die Flammen in einem munitionsbelasteten Gebiet. Mehr als vier Hektar Wald waren betroffen.

Noch größer war das Ausmaß im gleichen Monat des vergangenen Jahres beim Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommerns Geschichte auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim). Vier umliegende Dörfer, in denen insgesamt 650 Menschen leben, mussten zeitweise evakuiert werden. Rund 5000 Feuerwehrleute, Sanitäter, Polizisten und private Helfer waren tagelang im Einsatz.

Spart lange Wege und entscheidende Minuten

Zurück nach Usedom: Revierförster Axel Schiebe war beim Brand zwischen Karlshagen und Peenemünde vor Ort. „Im Wald haben die Feuerwehren immer das Problem, Löschwasser zu bekommen. Für den ersten Angriff reicht das Wasser an Bord der Fahrzeuge. Wenn das aufgebracht ist, braucht es viel Zeit, um für Wassernachschub zu sorgen. Nun können sie das Löschwasser direkt vor Ort ziehen und sparen lange Wege und entscheidende Minuten“, sagt Schiebe.

Sylvia Schulz und Revierförster Axel Schiebe beobachten den Bau der ersten Wasserentnahmestelle am Radweg zwischen Trassenheide und Karlshagen. Quelle: Henrik Nitzsche

Im Vorfeld der Maßnahme gab es mehrere Runden zwischen dem Forstamt, den Feuerwehren, dem Wasserzweckverband und Landkreis. Auf zwölf Standorte wurde sich geeinigt. Die wurden mithilfe der Firma Umweltplan aus Stralsund auf ihre Machbarkeit geprüft. Die Entnahmestellen sollen bis auf das Grundwasser kommen. Die Trinkwasserleitung, die durch den Wald führt, soll nur im Akutfall angezapft werden.

„Wir sind hier bei knapp 30 Meter“, sagt Jörg Schulz von der Firma Pietsch Brunnen- und Rohrleitungsbau Heinrichswalde. Mit seinen zwei Kollegen hat er an diesem Tag im Wald keinen Blick für Pilzsammler oder vereinzelte Radfahrer, die an ihnen vorbeikommen.

Wasser aus knapp 30 Meter Tiefe

Das blaue Gerät „Rotomax“ wühlt sich mit seinem Bohrer Schicht für Schicht durch den Usedomer Boden. Alle zwei Meter nimmt das Team eine Probe. Auf Feinsand folgen Kies, Fossile und Tone mit kleinen Muschelbänken bis die Männer in gut acht Meter Tiefe auf eine Tonschicht treffen. „Bis 15 Meter haben wir die Tonschicht, von da bis 29 Meter wieder Feinsand und Mittelsand. Das dürfte mit dem Wasser funktionieren“, sagt Schulz. Nun kann er mit seinen Männern die fünf Zoll starken Filterrohre (Durchmesser 150 Millimeter) mit Trapezgewinde bis knapp 30 Meter in die Tiefe bringen.

Per Saugbetrieb soll das Löschwasser im Ernstfall entnommen werden. 48 Kubikmeter Wasser pro Stunde und das mindestens drei Stunden – „so ist die Vorgabe“, sagt Sylvia Schulz. An allen Standorten soll ohne Tiefpumpe ausgekommen werden. „Ob das funktioniert, wird sich zeigen.“

Keine langen Schlauchstrecken

Profiteure sind vor allem die Kameraden der Feuerwehren: „Das ist für uns eine enorme Erleichterung. Wir sparen viel Zeit und Muskelkraft, wenn wir im Wald lange Schlauchstrecken auslegen müssen, um an einen Hydranten zu kommen“, sagt Trassenheides Wehrführer René Bleyl. Im Ernstfall reiche das Wasser (3600 Liter) an Bord des Tanklöschfahrzeuges gerade mal knapp zehn Minuten. „Nun können wir mit einer Pumpe an den Brunnen und Wasser ziehen.“

Neben den vier Brunnen im Inselnorden sollen vier im Revier Kamminke und jeweils zwei in den Revieren Usedom I und Stagnieß errichtet werden. „In Höhe Wolgastsee in Korswandt planen wir einen, nahe der Grenze in Ahlbeck am Weg in Richtung Strand ebenfalls. Auch hier brennt es sehr oft“, sagt Sylvia Schulz.

Rund 5000 Euro investiere die Forst pro Brunnen. Der Bau der Wasserentnahmestellen wird von Bund, Land und EU gefördert.

Von Henrik Nitzsche