Zinnowitz/Insel Usedom

Sie sind leuchtend blau, mit einem coolen Spruch versehen und warten darauf, gefüttert zu werden. Die Rede ist von sogenannten „Abstimm-Aschern“, die seit Sonnabend an mehreren Standorten entlang der Küste der Insel Usedom Einzug halten. Gesponsert wurden acht der Sammelboxen von deren Herstellerfirma Heimatmeer aus Anlass des „1. großen deutschen Beachcleanups“, das die Stiftung Das Usedom-Projekt am 17. Mai mit großem Erfolg am Usedomer Ostseestrand initiiert hatte.

Mitstreiter der Stiftung übergaben am Samstagvormittag auf der Seebrücke in Zinnowitz insgesamt acht der neuartigen Behälter an amtierende bzw. künftige Bürgermeister mehrerer Insel-Seebäder. Und sie hoffen, dass sich möglichst viele Gemeinden der Insel der Aktion anschließen und in Eigenregie weitere Ascher nachordern.

Mit ihrer jüngsten Initiative sagt die Stiftung achtlos weggeworfenen Zigarettenstummeln den Kampf an. „Wir wollen erreichen, dass die Strandgänger ihre Kippen nicht in den Strandsand, sondern in die aufgehängten ,Abstimm-Ascher’ werfen“, erklärt Initiatorin Anika Ziegler. Die Raucher können ihre Zigarettenreste so nicht nur umweltgerecht entsorgen, sondern zugleich an Abstimmungen teilnehmen oder verschiedene Fragen beantworten – durch Auswahl eines der beiden durchsichtigen Kippen-Fächer, die jeder der Ostsee-Ascher hat. Auf diese spielerische Weise soll der Anreiz erhöht werden, die jeweils mehrere tausend Kippen fassenden Boxen zu benutzen.

„Etwa zehn Milliarden Zigarettenstummel landen täglich durch achtloses Wegwerfen in der Natur und letztlich zumeist in den Meeren“, macht die Aktivistin Laura Pühler aus Heringsdorf deutlich. Allein eine Kippe, so ist zu erfahren, könne bis zu 60 Liter Wasser verunreinigen. „In Einsatzregionen der Abstimm-Ascher, dies haben Studien ergeben, wird bis zu 46 Prozent weniger Zigarettenmüll gefunden“, betont die Hanshagenerin Franziska Wussow vom Projektteam.

„Zigarettenkippen machen den Großteils des Mülls aus, den wir regelmäßig aus dem Strandsand heraus sieben“, berichtet Thomas Heilmann, Kurdirektor der Kaiserbäder. Daher begrüße er die Aktion der Stiftung. Zinnowitz’ Bürgermeister Peter Usemann kündigte an, einen Ascher am Seebrückenzugang anbringen zu lassen. „Wir sollten uns gemeindeübergreifend auf der Insel absprechen und eine Sammelbestellung aufgeben“, so Usemann. Strandabgänge und Promenaden seien geeignete Standorte für die jeweils gut 350 Euro teuren Kippensammler, die auf Rügen, in Warnemünde und in Schleswig-Holstein bereits im Einsatz sind.

Tom Schröter