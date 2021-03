Heringsdorf

Mit dem europaweit ersten Kur- und Heilwald zwischen der Heringsdorfer Grundschule und dem Ahlbecker Jägersberg haben die Kaiserbäder Anfang 2017 Schlagzeilen gemacht. Für die Gesundheit der Menschen wird auf die Kraft des Waldes gesetzt. Schließlich heißt es ja, ein Ausflug ins Grüne tut Körper und Seele gut. Hier heißen die Übungsstationen Motorikpfad, Balancierbalken, Sensorikpfad, Kletterparcours und Vierfach-Turnreck.

Nun kommen Stamm-Mikado, Klangbaum, Berg- und Taltreppe oder Zielwerfen mit Kienäpfeln hinzu – und zwar im Kinderheilwald. „Dem ersten in Europa“, betont Karin Lehmann vom Eigenbetrieb der Kaiserbäder. Sie hatte bereits den Kur- und Heilwald in der sogenannten „Alten Welt“ in Heringsdorf mit der therapeutischen Anerkennung vorangetrieben und mit dem Rostocker Medizinprofessor Horst Klinkmann einen renommierten Experten als Ideengeber an ihrer Seite. Klinkmann ist inzwischen Präsident der „Weltgesellschaft für Waldtherapie“. Er vermittelt Kenntnisse der Waldmedizin, die sich der Wirkung von Wald auf Organe, Immunsystem und Psyche widmet.

Eröffnung am Weltkindertag

„Hinaus oder warum die Natur die Kinder gesund und glücklich macht“ ist das Heringsdorfer Projekt überschrieben, was eigentlich zum Kindertag am 1. Juni eröffnet werden sollte. „Nun planen wir die Eröffnung am 20. September, dem Weltkindertag“, sagt Karin Lehmann und begründet die Verzögerung so: „Durch die Pandemie fielen geplante Treffen mit Eltern und Kindern aus. Wir wollen ja wissen, wie die Kinder auf die Geräte und die Texte reagieren.“

Ende April soll nun aber die Auftragsvergabe erfolgen, so dass mit dem Bau der Therapiegeräte begonnen werden kann. Rund 120 000 Euro soll der Kinderheilwald kosten. Das Land unterstützt das Vorhaben zu 85 Prozent.

Bei der Geburt des Kinderheilwaldes war Corona noch kein Thema. Inzwischen schon. „Zwei Heilwaldgeräte widmen wir der Stille und der Ruhe, weil sich gezeigt hat, das vor allem die psychische Belastung für die Kinder in der Pandemie zugenommen hat“, sagt Karin Lehmann.

Das medizinische Konzept stammt von Prof. Karin Kraft, Inhaberin der Stiftungsprofessur für Naturheilkunde an der Universität Rostock. „Die Hauptdiagnosen bei den Kindererkrankungen sind neben den Verhaltensstörungen auch Adipositas und Atemprobleme. Vom Aufenthalt im Heilwald können die Kinder profitieren“, sagt die Medizinerin.

Laubdach filtert Staub und Schadstoffe

Zur gesunden Waldluft komme im Kaiserbad noch die Ostseeluft. Und noch ein Vorteil biete der Wald: „Für besonders infektanfällige Kinder spielen Wärme und Wind kaum eine Rolle im Wald. Das Laubdach filtert Staub und Schadstoffe aus der Luft.“

Wie soll der Waldgeist heißen? Für den Heringsdorfer Kinderheilwald gibt es bereits ein Maskottchen – ein niedlicher Waldgeist soll die Kinder im Grünen begleiten und zeigen, wie man tief einatmet oder richtig balanciert. Allerdings hat der lustige Kerl noch keinen Namen. Wenn Sie, liebe Leser und vor allem liebe Kinder, eine Idee haben, wie das Waldmännchen heißen könnte, dann schicken Sie eine Mail an dr.lehmann@kaiserbaeder-auf-usedom.de

Fünf Therapiebereiche soll es geben: Ruhe/Entspannung, Fokussierung, Kommunikation/Kreativität, Sinneswahrnehmung und Bewegung/Koordination. „70 Prozent der deutschen Kinder bewegen sich zu wenig. In vielen Familien spielt Bewegung gar keine Rolle mehr. Das fängt schon damit an, dass eine Vielzahl Probleme beim Rückwärtslaufen hat. Durch die Digitalisierung haben wir viele neue Krankheitsbilder“, so Karin Lehmann.

Abnehmen zwischen stattlichen Buchen

Zwischen den stattlichen Buchen und rund um den Steinernen Tisch sollen aber nicht nur die motorischen Fähigkeiten angesprochen werden. Gewichtsreduktion, Entwicklung der Konzentrations- und Gedächtnisleistungen oder Interaktion in der Gruppe stehen ebenfalls auf der Agenda. „Wir wollen mit der Natur und dem Wald arbeiten. Alle Geräte werden aus Holz sein“, kündigt sie an. Neue Wege sollen nicht angelegt werden. Die Stationen für die Kinder werden in den bestehenden Heilwald integriert.

Nach Heringsdorf könnte in diesem Jahr ein weiterer Kinderheilwald eröffnet werden – in Lahnstein bei Koblenz.

Von Henrik Nitzsche