Usedom

Mit einem symbolischen ersten Spatenstich geben Digitalisierungsminister Christian Pegel ( SPD) und Landrat Michael Sack ( CDU) am Freitag grünes Licht für den Breitbandausbau des Unternehmens Edis Telekommunikation auf Usedom.

In den kommenden Monaten sollen 3614 Haushalte und 173 Unternehmen in den Ortschaften Karlshagen, Mölschow, Zemitz, Sauzin, Krummin, Peenemünde und Lühmannsdorf einen Glasfaseranschluss erhalten und so am Ende auf eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 50 Mbit/s kommen.

Auch 1208 Haushalte und 83 Firmen in Koserow, Loddin, Ückeritz, Benz, Mellenthin und Pudagla würden mit schnellem Internet versorgt, heißt es. Vom Breitbandausbau profitieren sollen zudem 2081 Haushalte und 137 Firmen in Kamminke, Garz, Stolpe, Dargen, Zirchow, Korswandt, Rankwitz, Stadt Usedom und Murchin. Weitere 5001 Haushalte und 565 Unternehmen wird Edis Telekommunikation in Zinnowitz, Zempin, Trassenheide, Heringsdorf, Lütow und Anklam ans Glasfasernetz anschließen.

Von OZ