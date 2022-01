Heringsdorf

Wenn mich mein Kind in 20 Jahren fragt, welche TV-Sendungen mich durch meine Jugend und das Erwachsenwerden begleitet haben, dann erzähle ich ihm von „Wer wird Millionär“, „Wetten, dass ...?“, „Deutschland sucht den Superstar“ und dem „Dschungelcamp“. Entweder es guckt mich total entgeistert an oder erzählt mir von den Kandidaten der 34. Folge des Dschungelcamps.

Bald startet die 14. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ in afrikanischen Gefilden und der eine oder andere B-Promi ist dabei. An die erste Staffel kann ich mich noch erinnern, als Costa Cordalis triumphierend als letzter Teilnehmer das Camp verließ und sein Glück vor einem Millionenpublikum kaum fassen konnte. Das Interesse an der Sendung schwand bei mir mit den Jahren – völlig ausblenden konnte ich es allerdings nie. Es läuft wie bei einem Verkehrsunfall – man will nicht hinsehen, man kann aber auch nicht wegsehen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Einige Kandidaten, die bereits im Dschungelcamp waren, weilten auch schon auf Usedom. Entweder sattelten sie bei „Usedom Cross Country“ die Pferde oder ließen sich von Huskys beim Schlittenhunderennen „Baltic Lights“ am Strand der Kaiserbäder ziehen. Sowohl auf Usedom als auch im Dschungel waren schon Mariella Ahrens und Caroline Beil (beide 1. Staffel), Winfried Glatzeder (8. Staffel) und Nicole Mieth (11. Staffel).

Jetzt startet Schauspielerin Tina Ruland ihr Abenteuer im Dschungel, welche noch im Herbst 2021 auf Usedom weilte und mit anderen Promis, wie Dieter Hallervorden, mit dem E-Bike über die Insel düste.

Von Hannes Ewert